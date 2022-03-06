نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم ابشر للدعم وإرسال المقترحات والشكاوى وتقديم الاستفسارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن رقم أبشر للدعم الفني وقد يطلق علية البعض الرقم المجاني، لكنه هو الرقم الرسمي المخصص لاستقبال وإرسال الشكاوى أو المقترحات وتقديم الاستفسارات من المواطنين والمقيمين والزائرين، وهو الأمر المهم حيث أنها خدمة سريعة وسهلة الاستخدام وهو الأمر الأهم في حالة ما كان هناك أمر ما يتم اللجوء إليها للوصول إلى المسئولين بشكل سريع والحصول على حل لأي معضلة قد تستلزم التواصل مع القيادات، كما يمكن الاستعلام عن إنهاء خدمات أو كيفية التسجيل في أبشر.

رقم الدعم الفني منصة أبشر

خدمة الاتصال الهاتفي التي توفرها وزارة الداخلية من اجل التواصل مع رقم الدعم الفني منصة أبشر الإلكترونية، من السهل التعرف علية بمجرد الدخول للمنصة أو موقع الوزارة على الإنترنت، حيث كثرت الاستفسارات عن وجود رقم أبشر المجاني والذي كان يبدأ برقم 800، غير انه من المحتمل أن تلك الخدمة قد لا تكون مفعلة الآن، لكنها متاحة على رقم أبشر للدعم الفني وهو (920020405)، وفي حالة قيام مواطن او مقيمي بالاتصال على تلك الخدمة ستظهر له رسالة صوتية مسجلة، يجب تتبع وسماع الخيارات، واختيار القطاع المستهدف بالنسبة كمثال:

رقم 1 للغة العربية

رقم 2 للعائلة.

رقم 2 لخدمة الأحوال المدنية

رقم 3 للإبلاغ غن الوثائق المفقودة

رقم 0 للدعم الفني للاستفسار أو تقديم شكوى.

وتلك الأرقام قد يحدث لها تعديل من حين لأخر مع استحداث أو إضافة مسارات جديدة للخدمات لسهولة وسرعة الوصول.

هناك وسائل أخرى للتواصل مع منصة أبشر مثل البريد الإلكتروني، أو خدمة مواقع التواصل الاجتماعي (https://twitter.com/Absher)، كذلك حساب أبشر على الفيس بوك (https://www.facebook.com/AbsherKSA).

طريقة التسجيل في منصة أبشر

خطوات التسجيل في منصة أبشر نذكرها للتنويه عن تلك الخدمة الهامة للمواطن والمقيم في السعودية، لان المنصة تحتوى على خدمات كثيرة وهامة جداً لا غنى عنها.