الدعم السكنى 1443 ماهى شروط الاسكان للمطلقات والأرامل وللمعلمين وللأسرة

سكني هو برنامج خاص بتوفير الوحدات، أطلقته وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، القضية ليست جديدة، لكنها موجودة منذ عام 2017 عندما سواء كانت وحدة سكنية أو أرض سكنية.وبمرور الوقت، تم طرح العديد من هذه الوحدات السكنية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ولتسهيل حياة مواطنيها، قاموا بتوفير موقع الويب الخاص بهم باسم “سكني” حيث يمكنهم الوصول إليه ببساطة.

شروط التقديم على الدعم السكنى للمطلقات والأرامل

إذا أرادت امرأة مطلقة أو أرملة العيش، فمن السهل التقديم لبرنامج سكني، لكن يجب استيفاء مجموعة من الشروط المختلفة، لذا يمكنك التقديم حتى نهاية أكتوبر، ومن هذه الشروط ما يلي:

تحتاج المرأة إلى دخل شهري ثابت وجنسيتها الأولى هي المملكة العربية السعودية.

يجب أن تبقى في المملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى عام على الأقل.

ليس لديها أملاك خاصة ومنزل خاص بما يعادل 5 ملايين ريال.

مات زوجها قبل عامين أو طلاقها.

هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها مثل هذا الدعم ولم تستفد منه أبدًا.

شروط التقديم على الدعم السكنى للأسرة

إذا كنت مواطنًا سعوديًا وترغب في تلقي هذه المساعدة لنفسك ولعائلتك، فأنت بحاجة إلى تلبية بعض المعايير المهمة:

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 25 عامًا.

أن يكون يحمل الجنسية السعودية أيضا تعيش الأسرة بأكملها في المملكة العربية السعودية.

ليس لديهم مساكن خاصة بهم.

عدم وجود محل إقامة خلال 5 سنوات قبل تقديم الطلب.

يجب أن يكون المتقدم هو المعيل للأسرة، كأن يكون الزوج وحتى الزوجة.

شروط التقديم على الدعم سكنى المعلمين

كما حددت وزارة الإسكان وحدات للفئات البحثية والتعليمية، بحيث يمكن مساعدتها من خلال تقديم قرض بمبلغ 500 ألف ريال، بحيث يجب أن تستوفي بعض المعايير المهمة: