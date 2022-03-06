نظام الضمان الاجتماعي الجديد ماهى شروط النظام الجديد للمرأة المتزوجة والمطلقة والعزباء

حددت وزارة الموارد البشرية بالسعودية شروط الضامن الاجتماعي للمرأة في حالة إذا كانت هذه المرأة متزوجة أو مطلقة أو حتى كانت عزباء.وقد تم ذلك عن طريق وضع بعض القوانين بالإضافة لذلك القرارات، حتى تتمكن المرأة السعودية من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.فكل امرأة لها شروط خاصة بها سيتم التعرف عليها من خلال هذا المقال.

نظام الضامن الاجتماعي الجديد شروطها للمرأة العزباء

تستطيع المرأة العزباء الحصول على التضامن الاجتماعي من وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من خلال الشروط التالية:

أن تكون جنسية المرأة سعودية في الأصل.

إذا كانت العزباء مريضة ولا تستطيع العمل.

ان تكون مقيمة بشكل دائم في السعوديه.

ألا يكون لديها أحد يتكفل بمصاريفها.

شروط نظام الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي للتنمية البشرية والاجتماعية في السعودية عدة شروط للمرأة المتزوجة، حتى تستطيع الحصول على التضامن الاجتماعي، تتلخص هذه الشروط فيما يلي:

أن تكون المرأة ذات جنسية سعودية الاصل، بالإضافة إلى ذلك يكون زوجها سعودي أيضا في الأصل، وهذا شرط رئيسي من أجل الحصول على التضامن الاجتماعى.

اقامة المرأة المتزوجة في السعودية بشكل دائم وعدم السفر إلى أي مكان.

لابد من تقديم جميع الأوراق المطلوبة في التضامن الاجتماعي من أجل الحصول على المعاش.

أن يهجر الرجل زوجته 3 اشهر ويكون لديها إثبات على ذلك.

تستطيع الأرملة الحصول على الضامن الاجتماعي في حالة وجود أسرة وعدم وجود عائل لها بعد الزوج.

عدم امتلاك المرأة المتزوجة أي عمالة مهنية أو سجل تجاري أو حساب جاري.

أن تكون المرأة المتزوجة في مرحلة الشيخوخة.

شروط نظام الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المطلقة

تستطيع المرأة المطلقة الحصول على الضمان الاجتماعي من أجل الحصول على المعاش في المملكة العربية السعودية، ذلك وفقا لعدة شروط وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية والبشرية بالسعودية ،تتمثل هذه الشروط في ما يلي: