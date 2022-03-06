دعم ريف 1443 ماهى شروط التسجيل فى البرنامج للاسرة المنتجة والمزراعين ومواعيد الصرف

برنامج ريف هو أحد البرامج المهمة في المملكة، وذلك لدعم الاقتصاد الزراعي للمملكة من خلال توفير التمويل لمساعدة المزارعين على زيادة الإنتاج في بعض القطاعات.ومن أمثلتها زراعة محاصيل الشتوية والصيفية، ليس فقط زراعة أنواع معينة من الفاكهة، ولكن كافة أنواع الخضروات أيضا، وكذلك الأنشطة الصناعية والتجارية المختلفة المتعلقة بالقطاع الزراعي، فهي متكفلة بالإنفاق على تلك المشروعات للنهوض بالدولة من الجانب الزراعي.

المشمولين بدعم ريف

في إطار برنامج ريف، تم توضيح المجالات التي تغطيها الأنشطة المتعلقة بالمساعدة الريفية في القطاع الزراعي، من الجدير أن البرنامج صنف هذه المنتجات على النحو التالي:

المحاصيل المتعلقة بزراعة بعض الأنواع مثل الورود والبن بالأخص النوع العربي.

زراعة أنواع كثيرة من الفاكهة مثل المانجو والرمان وشجرة الليمون وغيرها من الفواكه التي هناك حاجة كبيرة لها.

كما ندعم قطاع المحاصيل التي تحتاج إلى وفرة في المياه، بما في ذلك الذرة الرفيعة.

لذلك، فإن برنامج ريف يستهدف جميع العاملين في هذه المناطق.

شروط التسجيل في دعم ريف

يدعم برنامج ريف القطاع الزراعي ومنتجاته وفق بعض الشروط المهمة لجميع السعوديين، ومنها:

يتم التسجيل على الموقع الرسمي لبرنامج ريف ولا توجد طريقة أخرى للتقديم ويمكنك الدخول على الصفحة الرئيسية لمنصة دعم ريف

أيضا من أهم الشروط أنه يجب أن يكون لدى المتقدمين حساب بنكي خاص بهم، وذلك حتى يتم دعمهم وتنشيطهم من خلال حسابهم المصرفي.

من ضمن الشروط أن الدعم لا يتعدى 45000 ريال، حيث يتم تقديم الطلب لثلاثة برامج فقط.

للعمل في قطاع متقدم وهو يركز على هذا العمل.

يبقى في منطقة الدعم ويكسب أقل من 6000 ريال.

يجب الحصول على وثائق صاحب العمل الخاص وتقديم جميع المستندات المطلوبة من قبل المنصة.

سيتم تقديم الطلب بعد التسجيل على الموقع، وسيتم تأهيله في غضون شهرين من التقديم، يستجيب مقدم الطلب بعد ذلك ويتخذ الخطوات اللازمة لتلقي الدعم، حيث يجب عليه تقديم دراسة جدوى مشروع جيدة لكي يتم قبول طلبه.