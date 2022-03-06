‫وزارة الداخلية السعودية تعلن رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة ‫كورونا بدءًا من اليوم

رفع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بالتصدي لجائحة كورونا بدءًا من اليوم الأحد 6 مارس 2022 الموافق 3 شعبان 1443هـ بقرار رسمي صادر من وزارة الداخلية السعودية بعد بحث التقارير الصادرة عن وزارة الصحة السعودية عن مستجدات الوضع الوبائي بالمملكة والتمكن من السيطرة على فيروس كورونا بعد العمل ببرنامج اللقاحات الوطني وبالتنسيق بين الجهات المختصة بفضل القيادة الرشيدة القائمة على شؤون المملكة، والإلتزام بالتحصين وارتفاع نسبة المناعة بالمجتمع ضد الفيروس.

رفع الإجراءات الاحترازية بقررار رسمي وزارة الداخلية السعودية

كذلك صدر قرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا طبقًا للمعطيات التالي ذكرها:

أولًا إيقاف تطبيق إجراءات التباعد الجسدي في المسجدين الحرام والنبوي الشريف والاستمرار بالإلتزام بارتداء الكمامة. كذلك إيقاف إجراءات التباعد بكافة الأماكن المغلقة والمفتوحة وجميع الأنشطة والفعاليات. أيضًا عدم اشتراط ارتداء الكمامة بالأماكن المفتوحة مع الإلتزام بلبسها في الأماكن المغلقة فقط. كذلك رفع شرط تقديم نتيجة سلبي من فحص PCR معتمد، أو فحص معتمد Rapid Antigen Test للمستضدات لفيروس كورونا للقادمين إلى المملكة. كذلك يجب على القادميين للسعودية وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة البقاء في المملكة، وينطبق ذلك على كافة أنواع بتأشيرات الزيارة. كما تم إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي المتعلق بمكافحة جائحة كورونا للقادمين إلى المملكة. في النهاية تم رفع تعليق القدوم المباشر إلى السعودية وجميع الرحلات الجوية المغادرة منها إلى الدول الآتية: دولة جمهورية جنوب إفريقيا، كذك جمهورية ناميبيا، أيضًا جمهورية بوتسوانا، وجمهورية زمبابوي، ومملكة ليسوتو، كذلك مملكة إسواتيني، وجمهورية موزمبيق، أيضًا جمهورية مالاوي، وجمهورية موريشيوس، كذلك جمهورية زامبيا، وجمهورية مدغشقر، وجمهورية أنغولا، جمهورية أيضًا سيشل، والقمر المتحدة، ونيجيريا الاتحادية، كذلك جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وأفغانستان.

ما بعد رفع الإجراءات الاحترازية بالمملكة 1443

في الختام أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم اتباع العديد من التدابير الوقائية للحفاظ على الوضع الصحي بالسعودية أهمها التالي: