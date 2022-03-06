طريقة التسجيل في الدعم الزراعي السعودي.. شروط الحصول على الدعم الريفي

التسجيل في الدعم الزراعي السعودي في الفترة الأخيرة حرصت الدولة السعودية على توفير الدعن بكل أشكال للمواطنين، وبشكل خاص عملت على تطوير كل القطاعات وبالتحديد القطاعة التنموية المنتجة، وهذا للمساعدة على المعيشة في كل المجالات لرفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة، وكل هذا يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، وجاء الدعم الزراعي ليكون من ضمن تلك البرامج والذي يعمل على تطوير الزراعة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وهذا يعود أولاً على الأسر الريفية والمزارعين، ونوافيكم في هذا المقال طريقة التسجيل للحصول على الدعم المالي الزراعي.

شروط الحصول على الدعم الريفي

تمنح الحكومة السعودية الدعم المالي للعاملين في القطاع الزراعي ومن بينها إنتاج الألبان والعسل وتجارة الورود ومزارع الأسماك وتربية المواشي، وزراعة المحاصيل والفواكه، وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الراغب للحصول على الدعم الزراعي وتلك الشروط هي:

أن يكون حامل للجنسية السعودية من الأبوين.

لا يزيد عمر الشخص المتقدم عن 21 عاماً.

لا يتعدى العائد الشهري عن ستة ألاف ريال سعودي.

يجب أن يكون له حساب بنكي باسمه.

أن لا يكون للمتقدم وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

يقدم طلب الدعم في المنطقة التي يقيم بها.

لم يحصل على دعم مالي أكثر من 54 ألف ريال سعودي في العام الواحد.

لا يتعدى برامج الدعم المالي الذي يحصل عليه ثلاثة برامج.

يجب أن يكون المتقدم يعمل في أي مهنة تخص الأنشطة التي حددتها الوزارة في القطاع الزراعي.

خطوات التسجيل في الدعم الزراعي 1443

حددت وزارة البيئة والزراعة في المملكة العربية السعودية، بعض الخطوات البسيطة التي يمكن لكل العاملين في القطاع الزراعي الحصول على الدعم الزراعي، وتلك الخطوات هي:

الدخول على الموقع الرسمي لدعم ريف عبر شبكة الأنترنت.

اختيار أيقونة إنشاء حساب جديد.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وتتضمن تلك البيانات “رقم الهاتف، اسم المتقدم، رقم إثبات الهوية القومية”.

يتم الحصول على رمز تحقق مكون من بعض الأرقام، لابد من وضعه في المكان المخصص له.

الضغط على تسجيل.

دعم ريف

دعم ريف هو من البرامج التي قدمتها المملكة العربية السعودية للعاملين في قطاع الزراعة، ويتم تقديم مبلغ 45 ألف ريال سعودي من صناديق الريف بالمملكة، يصرف الدعم مرة واحدة في العام، ويحصل المستيفيد على الدعم بعد 60 يوم من تقديم الطلب.