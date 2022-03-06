نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار إيقاف إجراءات التباعد بالحرمين بدءًا من صلاة الفجر 3 شعبان 1443 طبقًا لقرار رئاسة الحرمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيقاف إجراءات التباعد بالحرمين بدءًا من صلاة فجر يوم الأحد 3 شعبان 1443 الموافق 6 مارس 2022 بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، طبقًا لما صرح به هاني بن حسني حيدر المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع الإلتزام التام بإرتداء الكمامة في كلا المسجدين الشريفين، وقد تم اتخاذ ذلك القرار بناء على ما تم إعلانه من قبل وزارة الداخلية السعودية بوقف تطبيق إجراءات التباعد الجسدي.

إيقاف إجراءات التباعد بالحرمين بقرار رسمي من صلاة الفجر

إضافة لما سبق ذكره فقد صرح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن قرار إيقاف إجراءات التباعد بالحرمين هو نتيجة لجهود القائمين على شؤون المملكة للتصدي لجائحة كورونا بالإلتزام بكافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية وتكليل جهودهم بالنجاح، وشدد كذلك على قاصدي الحرمين الشريفين من معتمرين ومصلين وزائرين بارتداء الكمامات طوال فترة وجودهم حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

وزارة الحج والعمرة إلغاء تصاريح الصلاة في الحرم المكي والنبوي 1443

في نفس السياق السابق ذكره أعلنت منذ قليل إلغاء تصاريح الصلاة بالمسجد الحرام وكذلك تصاريح الصلاة لزيارة النبي والاكتفاء بحالة محصن بتطبيق توكلنا، كذلك شددت الوزارة على إستمرار إصدار التصاريح عبر تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا لأداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وفق أحدث قرارات ومستجدات وزارة الحج والعمرة.

آلية اصدار تصاريح العمرة 2022

وقد أوضحت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شروط إصدار تصاريح العمرة وتصاريح الصلاة وتصاريح الزيارة نذكرها باترتيب التالي:

أولًا القيام باستخراج التصريح من خلال تطبيق توكلنا أو اعتمرنا.

كذلك شرط أن تكون بيانات المستفيد راغب إصدار التصاريح تم تحديثها عبر منصة أبشر.

في النهاية شرط ظهور حالة محصن عبر تطبيق توكلنا.

وزارة الحج إصدار تصاريح العمرة للأطفال من عمر 5 سنوات

كما أعلنت منذ قبل وزارة الحج والعمرة عن السماح للأطفال من عمر 7 أعوام فيما فوق بدخول الحرمين الشريفين مع شرط ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا، لكن مع مرور الوقت ووفق حصول أطفال بعمر 5 أعوام على لقاح كورونا، فقد استحدثت وزارة الحج هذا الأمر وقامت بتعديل عمر الأطفال لسن 5 سنوات، ونذكر مرة أخرى شروط إصدار تصاريح العمرة للأطفال 2022 كالتالي: