نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة إلغاء تصاريح الصلاة في الحرم المكي وزيارة النبي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلغاء تصاريح الصلاة بالمسجد الحرام وكذلك تصاريح الصلاة لزيارة النبي هو أحدث قرار اتخذته منذ ساعات قلية وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، مع الاكتفاء بحالة محصن بتطبيق توكلنا، كذلك شددت الوزارة على إستمرار إصدار التصاريح عبر تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا لأداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة.

إلغاء تصاريح الصلاة بالحرم المكي وزيارة النبي 1443

كذلك أعلنت وزارة الحج والعمرة من قبل عن فئتين فقط من غير السعوديين لأداء فريضة الحج للعام 2022 أعلنت عنها وهما :

أولًا حاملي تأشيرة مخصصة لأداء مناسك الحج للعام 1443هـ

أيضًا المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية بصفة نظامية.

مما يعني أن أصحاب تأشيرة الزيارة العادية ممنوعين من استصدار تصاريح أداء الحج، كذلك أصحاب تأشيرة الأعمال.

طريقة التسجيل في تطبيق اعتمرنا لأداء العمرة 2022

بإمكان راغبي طلب تصاريح أداء العمرة اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بتسجيل الدخول لموقع اعتمرنا بعد تحميل التطبيق من على احدى متجري بلاي ستور، أو آب ستور.

ثم قم باختيار اللغة عبر الأيقونة المخصصة لذلك.

كذلك كتابة كافة البيانات الرسمية وجميع المعلومات المطلوبة الخاصة بالمستخدم، والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

النقر على أيقونة موافق.

أيضًا قم باختيار نوع التصريح الذي ترغب به بالنقر على أيقونة العمرة.

يلي ذلك إذا كان المستخدم يرغب تصريح بمفرده أو لأحد المرافقين.

كما يجب اختيار التاريخ والوقت المناسب للمستخدم.

يلي ذلك قم باختيار مكان التجمع من النقط المتاحة على التطبيق.

في النهاية انقر على أيقونة موافقة على كافة تعليمات دخول الحرم.‏

آلية اصدار تصاريح العمرة في شهر رمضان 2022

وقد أوضحت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شروط إصدار تصاريح العمرة وتصاريح الصلاة وتصاريح الزيارة نذكرها باترتيب التالي:

أولًا القيام باستخراج التصريح من خلال تطبيق توكلنا أو اعتمرنا.

أو كذلك شرط أن تكون بيانات المستفيد راغب إصدار التصاريح تم تحديثها عبر منصة أبشر.

في النهاية شرط ظهور حالة محصن عبر تطبيق توكلنا.

وزارة الحج إصدار تصاريح العمرة للأطفال من عمر 5 سنوات

كما أعلنت منذ قبل وزارة الحج والعمرة عن السماح للأطفال من عمر 7 أعوام فيما فوق بدخول الحرمين الشريفين مع شرط ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا، لكن مع مرور الوقت ووفق حصول أطفال بعمر 5 أعوام على لقاح كورونا، فقد استحدثت وزارة الحج هذا الأمر وقامت بتعديل عمر الأطفال لسن 5 سنوات، ونذكر مرة أخرى شروط إصدار تصاريح العمرة للأطفال 2022 كالتالي:

أولًا ألا يقل عمر الطفل عن 5 سنوات. كذلك ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا السعودية. في الختام القيام بحجز موعد العمرة عن طريق تطبيق اعتمرنا.

ضوابط أداء العمرة رمضان 2022

إضافة لما سبق ذكره فقد حددت وزارة الحج والعمرة مدة زمنية 12 ساعة يوميًا خلال فترة الليل والنهار للمواطنين السعوديين وكذلك المقيمين لتحديد ساعتين مناسبين للمعتمر يحددها أثناء التسجيل لإكمال مناسك العمرة، وقد لوحظ أن أيام الجمعة خلال شهر رمضان 2022 هي الأكثر ازدحامًا في الحجوزات عن باقي الأيام الأخرى وعن خطوات التقديم عبر تطبيق توكلنا الإلكتروني لأداء مناسك العمرة هي كالتالي: