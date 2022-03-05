كيف استعلم عن اهلية دعم المواشي برقم الهوية وشروط الحصول على الدعم

كيف استعلم عن اهلية دعم المواشي ؟ واحداً من الأسئلة التي تتردد كثيراً خلال هذه الفترة في المناطق الريفية من المملكة العربية السعودية بعد أن أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تقديم دعم مادي لمربيين الماشية والمزارعين لتوفير احتياجاتهم وتعزيز دورهم في زيادة الإنتاج الحيواني والزراعي واليكم من هذا المقال خطوات الاستعلام عن أهلية دعم المواشي.

كيف استعلم عن اهلية دعم المواشي

إذا كنت تود الاستعلام عن أهلية دعم المواشي يمكنك القيام بالخطوات التالية:

أولاً الدخول إلى موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

تسجيل الدخول كمستخدم عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية والاسم وكتابة مزارع في الخانة المخصصة لذلك.

أدخل كلمة المرور الخاصة بحسابك في المكان المخصص لها.

أدخل رمز التحقق المرئي ثم اضغط على تسجيل الدخول.

قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول إلى برنامج “أنعام”.

تظهر أمامك صفحة تعرض هل أنت من المستحقين للحصول على دعم المواشي ام لا وبعض المعلومات حول ذلك.

شروط الحصول على دعم المواشي

لا يستطيع جميع المزارعين في المملكة العربية السعودية الحصول على دعم المواشي ولكن هناك مجموعة من الشروط أعلنت عنها وزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك حتى يحصل المستحقين فقط على هذا الدعم وجاءت الشروط كما يلي: