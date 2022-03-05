20 ألف ريال إعانة زواج للزوج والزوجة من مؤسسة الملك فهد الخيرية وهدايا أخرى

تقدم مؤسسة الملك فهد الخيرية العديد من الخدمات المجتمعية ضمن مشروعاتها الخيرية، ومنها مشروع إعانة الزواج بمبلغ 20000 ريال، هذا بالإضافة الى العديد من المشروعات الأخرى المختلفة، وبالتالي فإننا نستعرض مشروع إعانة الزواج الذي تقدمه مؤسسة الملك فهد الخيرية، حيث تم إطلاق المؤسسة بأمر ملكي من خدام الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث تم تأسيس هذه المؤسسة الخيرية التي تخدم العديد من مواطني المملكة وغيرهم من المحتاجين، حيث يقع المقر الرئيسي لها في الرياض هذا بالإضافة الى الفروع الأخرى للمؤسسة.

إعانة الزواج من مؤسسة الملك فهد بن عبد العزيز

يمثل مشروع إعانة الزواج بمبلغ يصل الى 20000 ريال احد المشروعات الخيرية المهمة التي تقدمها المؤسسة، والتي يستفيد منها مئات المواطنين، هذا بالإضافة الى العديد من الخدمات الخيرية الأخرى، ويسمي مشروع إعانة الزواج باسم “الزواج الخيري”والذي يستفيد منه اكثر من 474 شاب وشابه، ويشمل مشروع الزواج الخيري خدمات مختلة منها ما يلي:

إعانة الزواج بمبلغ 20.000 ريال للزوج والزوجة.

دورات تثقيف وتأهيل للعروسين الذين يرغبون في الإقبال على الزواج.

هدايا قيمة أخرى للزوجين.

المشاركة في حفل الزفاف الجماعي.

المشاركة في مشروع إعانة الزواج “الزواج الخيري”

تقدم مؤسسة الملك فهد الخيرية هذه الإعانة للراغبين في الزواج ويمكن المشاركة والتقديم للحصول على إعانة الزواج الخيري عن طريق التواصل مع مؤسسة الملك فهد الخيرية للموقع الرسمي للمؤسسة، وتعبئة نموذج الطلب كاملاً حتى يسهل التواصل مع صاحب الطلب.

البريد الإلكتروني لمؤسسة الملك فهد الخيرية : [email protected]

رقم واتساب المؤسسة : 0550484810.

خدمات أخرى لمؤسسة الملك فهد بن عبد العزيز

تقدم أيضاً المؤسسة العديد من الخدمات الأخرى المختلفة وخاصة في مجال الشؤون الاجتماعية ومن الخدمات ما يلي: