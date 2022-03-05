طريقة التسجيل في منصة عين للمعلم بالسعودية 1443

التسجيل في منصة عين، الفترة الماضية عندما اتجهت وزارة التربية والتعليم إلى آلية التعليم الالكتروني بسبب الأوضاع الصحية والخوف على الطلاب من العدوى والرغبة في تقليل سرعة انتشار الفيروس، فقد تم إطلاق عدة منصات تعليمية إلكترونية مختلفة تهدف إلى مساعدة الطلاب والمعلمين في الوصول إلى المعلومات الراغبين بها وكذلك تسهيل التواصل بين أطراف العملية التعليمية، وكانت منصة عين التعليمية إحدى تلك المنصات الهامة التي تسمح للمعلم والطالب وولي الأمر أيضًا بالتسجيل بها وهي توفر مزايا عدة للمعلم والطالب لذلك يجب أن يكون للمعلم حساب شخصي في تلك المنصة نضع لكم خطوات التسجيل فيما يلي.

تسجيل المعلم في منصة عين التعليمية

تختلف وتتعدد المزايا التي توفرها منصة عين التعليمية للمعلم ولكي يظهر للمعلم الخدمات والمزايا الخاصة به يجب عند التسجيل في منصة عين اختيار التسجيل كمعلم وللتسجيل تتبع الخطوات القادمة:

فتح الرابط الإلكتروني المباشر للتوجه إلى منصة عين.

هنا يختار المعلم نوعية الشخصية من حيث تحديد معلم أم طالب للتسجيل.

بعد تحديد نوعيته يضغط على زر تسجيل الدخول.

تظهر لدى المعلم صفحة جديدة خاصة بالبيانات الشخصية عليه بأن يدرج البيانات الشخصية في كافة الحقول الفارغة مثل رقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم الجوال.

في الحقل الخاص برمز التحقق يجب أن يكون المعلم متأكدًا من الرمز المكتوب ومن ثم تسجيل الدخول.

في تلك الحالة يصل إلى البريد الإلكتروني رسالة بها كلمة السر الجديدة للمعلم مرفقة برابط للموقع بمجرد الضغط على ذلك الرابط ووضع كلمة السر يصل المعلم إلى الحساب الجديد في منصة عين.

طريقة تسجيل الدخول في بوابة عين

تتنوع خدمات منصة عين ما بين عرض نتائج الطلاب ووجود أكبر بنك أسئلة بها والخطط الدراسية والتواصل مع المعلم والاختبارات التقييم والعديد من الخدمات الأخرى التي تحتاج أن يقوم الطالب أو المعلم بالتسجيل في المنصة كالتالي: