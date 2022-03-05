تقديم موعد نزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور والقديم قبل غرة رمضان 1443 مناشدة بصدور أمر ملكي

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عمر شويل - جدة مناشدة بتقديم موعد نزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور والقديم قبل حلول شهر رمضان الكريم 1443حيث بدأ عملاء الضمان الاجتماعي المطور الجديد وكذلك المستفيدين من الضمان القديم، بدأت بوادر مناشدات بتقديم موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي قبل حلول شهر رمضان كما حدث في العام الماضي، حيث يتزامن موعد صرف راتب الضمان مع اليوم الثاني من شهر رمضان، لذلك يأمل مستفيدي معاش وراتب الضمان أن يتم تعجيل موعد صرف الراتب لقضاء حاجيات الشهر المبارك، وبدأت التساؤلات من قبل مستحقي دعم وزارة الموارد البشرية، “هل يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي قبل بداية شهر رمضان؟“، ومع موجة التضخم وغلاء أسعار السلع الأساسية تتزايد الحاجة إلى سرعة صرف راتب الضمان قبل بداية رمضان، ومن المتوقع أن يتم الاستجابة لهذا الطلب بأمر ملكي تنفذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تقديم موعد نزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر أبريل 2022 رمضان 1443

من المقرر أن يتم صرف ونزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي يوم الأحد 2 رمضان 1443، الموافق 3 أبريل 2022، ويعتبر قطاع عريض من مواطني المملكة أن هذا الموعد يجب تقديمه بضعة أيام حتى يتسنى لهم قضاء حوائجهم الرمضانية.

أما بخصوص عملاء الضمان الاجتماعي الجديد المطور فيأملون أيضا في سرعة البت في طلباتهم التي تقدموا بتسجيلها على منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة، وذلك حتى يتم نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور قبل بداية شهر رمضان، ومن المتوقع أن يتم ذلك، أو أن يتم صرف دفعة مقدمة من راتب الضمان حتى يتم البت في طلبات المتقدمين بالتسجيل غي نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

هل يتم تقديم موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر أبريل 2022 كما حدث في العام الماضي

كما ذكرنا سابقا حسب جدول صرف إيداعات رواتب الضمان الاجتماعي لشهر أبريل 2022، وتقويم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهو الجدول المُعد سلفاً، حسب جدول صرف رواتب الضمان يتم نزول رواتب الضمان الاجتماعي يوم الأحد 3 أبريل 2022، وهو الموافق ثاني أيام شهر رمضان الكريم، ومن المرجح أن يتن تقديم موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي ليتم الصرف قبل غرة رمضان، هذا ما تنشده مستفيدي الضمان أن يتم صدور أمر ملكي يحقق هذا الرجاء.

وزارة الموارد البشرية “خدمة استعلام بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي رابط خدمة الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان، وذلك بهدف سهولة تعرف عملاء الضمان على بيناتهم، والقيام بتحديثها كلما دعت الضرورة لذلك في حال تغيرت تلك البيانات، حيث ينبغي القيام بتحديث أي بيان يخص دخل الأسرة بصفة دورية.

هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية.

الفئات المستفيدة من برامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد