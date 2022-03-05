نت مفتوح 24 ساعة بقيمة 20 ريال وباقات سوا للنت المفتوح الأخرى

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عمر شويل - جدة توفر شركة الاتصالات السعودية STC نت مفتوح 24 ساعة بقيمة 20 ريال وتعتبر هذه الشركة من شركات الاتصالات المشهورة في المملكة العربية السعودية وتوفر أفضل الباقات التي يستفيد منها العملاء بأسعار تنافسية مع وجود تغطية شبكة جيدة في كل مكان ومن بين هذه العروض عرض النت المفتوح لمدة 24 ساعة بقيمة 20 ريال.

نت مفتوح 24 ساعة بقيمة 20 ريال

هي باقة نت مفتوحة على مدار اليوم يمكن للعميل دفع 20 ريال فقط والاستمتاع بها، ويمكن لجميع الراغبين في الاشتراك في هذه الخدمة إرسال رسالة نصية بها رقم 2120 إلى 900 لتحصل على النت على مدار اليوم.

باقات سوا للنت المفتوح الأخرى

توفر شركة الاتصالات السعودية STC العديد من باقات النت المفتوح الأخرى على مدار اليوم بتكاليف مختلفة ومن أشهرها:

باقة سوا 100

هي باقة من الشركة توفر للعميل إمكانية فتح نت على مدار اليوم لمدة أسبوع كامل وتكلفة الباقة 100 ريال سعودي ويتمكن العملاء من الاشتراك بها عن طريق إرسال رسالة بها رقم 2162 إلى 900.

باقة سوا 350

يمكن الاشتراك في هذه الباقة والحصول على نت مفتوح لمدة أسبوع أيضاً وتكلفة الاشتراك في الباقة هو 350 ريال سعودي ويمكن الاشتراك فيها عن طريق إرسال رسالة بها رقم 2161 إلى 900.

باقات سوا للانترنت

توفر الشركة العديد من الباقات الأخرى لكل منها مميزات مختلفة ومن هذه الباقات ما يلي:

باقة 15 ريال

توفر هذه الباقة 1 جيجا إنترنت صالحة لمدة أسبوع كامل ويمكن الاشتراك في هذه الباقة عن طريق إرسال رسالة SMS بها رقم 2151 إلي 900.

باقة 30 ريال

عند الاشتراك في هذه الباقة يمكنك الحصول على جيجا إنترنت لمدة أسبوع كامل ويمكن الاشتراك في هذه الباقة من خلال إرسال رسالة SMS بها رقم 2152 إلى 900.

باقة 50 ريال

يمكن الاشتراك في هذا العرض حتى تحصل على 2 جيجا من الإنترنت تستمتع بها لمدة أسبوع ولكي تتمكن من الاشتراك فيها أرسل رسالة SMS بها رقم 2153 إلي 900.

باقة 80 ريال

استمتع بحوالي 5 جيجا من الإنترنت لمدة أسبوع واحد وذلك بالاشتراك في هذه الباقة وذلك عن طريق إرسال رسالة نصية SMS بها رقم 2154 إلى 900 لتحصل على الانترنت على مدار الأسبوع.