نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماراثون الرياض ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجهات الرياضية داخل المملكة العربية السعودية هي المسؤولة عن إطلاق ماراثون الرياض ٢٠٢٢ لتشجيع أبناء المملكة لممارسة الرياضة نظرًا لكثرة فوائدها التي لا حصر لها على مستوى العامل النفسي والبدني أيضًا، حيث تمد الأشخاص بالطاقة الإيجابية في شتى أمور حياته اليومية وتمنحه القدرة على التخلص من الطاقة السلبية.

ماراثون الرياض ٢٠٢٢

ماراثون الرياض يُقام أول مرة في السعودية برعاية وزارة الرياضة التي تعمل على منح فرص للقيام بممارسة الرياضة لكافة أبناء المملكة بأكملهم، حيث يتضمن مجموعة كبيرة من السباقات لتناسب كافة الأعمال ويصل طول المسار لـ 4 كيلو متر فيمكنك المشاركة فيه بشكل كامل أو نصفة على حسب قدرتك، كما يُمكنك الاشتراك في سباق العشرة كيلو لمن هم يتجاوز عُمرهم 17 عام، وبالنسبة للأطفال يُمكنهم المشاركة في سباق 4 كيلو متر، والجدير بالذكر أنه لا يقتصر فقط على الألعاب أنما سيشمل الكثير من الفعاليات الترفيهية لكافة المشتركين في الماراثون بالرياض.

أما بالنسبة لأهداف الماراثون الذي أطلقته المملكة العربية السعودية برعاية وزارة الرياضة فهي تتمثل فيما يلي:

تعمل المملكة على تشجيع جميع أبناءها على ممارسة الرياضة والأنشطة.

تسعى لتعزيز النمو الاقتصادي والسياحي داخل أراضي المملكة.

تعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 وتؤكد أهمية الرياضة بالنسبة لها.

قيمة جائزة ماراثون الرياض 2022

يتساءل الكثيرين من مشتركي الماراثون داخل أراضي المملكة من الكبار والصغار عن قيمة الجائزة الخاصة بـماراثون الريـاض، حيث أوضحت قيمة الجائزة وهي الجهة المنظمة للماراثون وقيمتها ستصل لـ مليون ريال سعودي وتلك القيمة سوف يحصل عليها الفائزون خلال المراكز الأولى، كما يُمكنهم التعرف على النتائج الخاصة بهم عبر الموقع الرسمي للماراثون.

كيف يمكنني التحقق من نتائجي بعد السباق

الموقع الرسمي لمـاراثون الريـاض هو المسؤول عن النتائج الخاصة بكافة المشتركين في سباق المـاراثون بالرياض، فسوف يتم الإعلان عن الحاصلين على المراكز الأولى فيه سواء من الصغار أو الكبار، فالماراثون يعمل على تشجيع أبناء المملكة على ممارسة الرياضة وتحسين حالتهم البدنية والنفسية نظرًا لأن الرياضة تعمل على منح الشخص طاقة إيجابية.

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