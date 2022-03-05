السعودية تعلن الغاء التباعد في الحرمين الشريفين والمساجد والجوامع وترفع قيود القدوم المباشر للمملكة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن الغاء كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد التقارير التي رفعتها الجهات الصحية في المملكة عن الوضع الوبائي لتلك الجائحة، والتي تضمنت انخفاض معدلات الإصابة بها بسبب ما بذلته هذه الجهات الصحية في تحصين المواطنين والأفراد بالتطعميات الخاصة بمكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19)، بتوجيهات من القيادة الرشيدة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

السعودية تعلن إلغاء التباعد داخل الحرمين الشريفين وفي المساجد والجوامع وترفع كافة قيود السفر:-

يعد ذلك القرار الجديد من قبل وزارة الداخلية السعودية، هو بشرى سارة لكافة المسلمين على مستوي العالم، حيث سيسمح ذلك القرار بعودة الحجيج بذات الأعداد التي كانت تستقبلها المملكة في السنوات الماضية، كذلك فإن إلغاء هذه الإجراءات والقيود الاحترازية سيكون لها أكبر الأثر في تحسين الوضع الاقتصادي للمملكة، حيث تعطلت العديد من القطاعات الاقتصادية بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتضمن قرار وزارة الداخلية السعودية الخاص برفع الإجراءات والقيود الاحترازية عدد من البنود الآتية:-

ومن هذا القرار يتبين ما يلي:-