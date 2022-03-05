لمة رمضان تكمل.. عروض اكسترا لشهر رمضان على أجهزة المطبخ والشاشات 2022

عروض اكسترا لشهر رمضان بخصومات رائعة على مختلف أنواع الشاشات وأجهزة المطبخ، حيث كشفت اكسترا على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، لجميع عملائها، عن عروضها وخصوماتها الرائعة، التي تقدمها لجميع عملائها من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، وكانت الشركة قد كشفت من خلال منصتها الإلكترونية، عن تفاصيل العروض والخصومات التي يمكن للعملاء الاستفادة بها خلال الفترة الموضحة.

عروض اكسترا لشهر رمضان

على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، كشفت اكسترا عن تفاصيل العروض المقدمة لعملائها بخصومات رائعة على مختلف أجهزة المطبخ والشاشات، وكانت الشركة قد أكدت أن عروضها سارية حتى تاريخ 19 مارس الجاري، موضحة أنها تقدم تلك العروض للعملاء بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، ويمكن للجميع الاستفادة منها خلال فترة سريان العروض وحتى انتهائها.

خطوات الشراء من موقع اكسترا

تحاول شركة اكسترا من خلال موقعها الإلكتروني، تيسير عمليات الشراء لجميع عملائها وطلب المنتجات المطروحة، بحيث يمكن للعميل الدخول على المنصة الإلكترونية وتحديد المنتج الذي يرغب في شرائه، وإتمام عملية الشراء بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة اكسترا الإلكترونية .

. قم من أعلى النافذة التي سيتم فتحها بالنقر على تسجيل الدخول أو التسجيل إذا كنت مستخدم جديد.

قم بإدخال بيانات العضوية المسجلة على المنصة للدخول، أو يمكنك النقر على تسجيل جديد واتباع باقي الخطوات للانتهاء من تسجيل الدخول.

قم بتحديد المنتج الذي ترغب في شرائه من خلال المنصة

قم بالنقر على “الإضافة إلى عربة التسوق”

سيتم تحويلك لإتمام عملية الشراء

قم في النافذة التي سيتم فتحها بإدخال جميع البيانات المطلوبة

قم بتحديد طريقة السداد المناسبة من الطرق المتاحة

قم بعد الانتهاء بالنقر على “إتمام العملية”.

اكسترا الرقم المجاني

تسعى شركة اكسترا بشكل مستمر، للتيسير على جميع عملائها من الراغبين في شراء منتجاتها والاستفادة من عروضها المقدمة باستمرار، ولهذا تقدم الشركة للعملاء، رقم مجاني يمكن من خلاله، التواصل مع مقدمي الخدمات بكل سهولة، ويمكن التواصل عبر الرقم التالي: