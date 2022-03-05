خطوات التقديم للحصول علي قطعة ارض مجانية من الديوان الملكي

منحة قطعة ارض مجانية من الديوان الملكي قامت وزارة الشئون البلدية وكذلك القروية بالسعودية إصدارها من أجل توفير أراضي سكنية مجانية لدى الأفراد الذين لديهم دخل مادي قليل لبناء مسكن لهم وأيضًا تحسين مستوى معيشتهم، وأن تلك المنحة جاءت دون مقابل نقدي وذلك بدعم من الملك سلمان للمواطنين أدام الله عزه للملكة، وفي السطور التالية سوف نذكر لكم الشروط التي يجب توافرها للحصول على هذه المنحة.

شروط الحصول على منحة قطعة ارض مجانية من الديوان الملكي

يقدم الديوان العديد من المساعدات الأخري مثل مساعدات مالية مقدم من مؤسسة الديوان الملكي لجميع المواطنين، هناك العديد من الشروط التي من الواجب توافرها لكي يحصل الشخص على المنحة المجانية لقطعة الأرض ومن ضمن تلك الشروط هي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم من الأشخاص السعوديين، وهذا لأن تلك المنحة تعطي للمواطنين الذين يحملوا الجنسية السعودية. يجب أيضًا أن يتجاوز عمر الشخص المتقدم عن ثمانية عشر عام ولا يقل عن ذلك. يجب أن يكون عمر النساء المطلقات أو الأرامل أو أي فئة من المواطنين المحتاجين تكون أكثر من 25 سنة.

خطوات الحصول على قطعة الأرض المجانية

أن الحكومة في المملكة العربية السعودية تسعى لتقديم كل الطرق التي تعمل على تسهيل حياة المواطن السعودي وكذلك لكي يعيش في حياة كريمة تبعد عن المعاناة سواء المعنوية أو المادية حسب الرؤية التي تريدها المملكة في عام 2030، سوف نذكر لكم في السطور التالية الخطوات التي من الواجب متابعتها من أجل حصول الشخص على قطعة أرض مجانية ومن هذه الخطوات هي: