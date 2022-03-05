متطلبات الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية، بنك التنمية الاجتماعية قرض العمل الحر ولكن بشروط وضوابط وضعها البنك للاستفادة من القرض، يريد العديد من المواطنين الحصول على قرض العمل الحر الذي يقدمة بنك التنمية الاجتماعية، وقرض العمل الحر هو أحد أنواع قروض التمويل التي يتم تقديمها في السعودية، والتي تساعد المواطن في إقامة مشروعة الخاص والتي بسببها يتم توفير فرص عمل لصاحب المشروع وللعمال، وسنشرح لكم شروط الحصول على التمويل.

متطلبات الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية:

يقدم قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية والتي تتدرج تحت خدمات نافذ.

كما أن قرض العمل الحر هو عبارة عن قرض بدون فوائد للقيام ببدأ مشروعات خاصة.

يتم توفير قرض العمل الحر للرجال والنساء فهو عبارة عن منتج للتمويل، تم عمله للمواطنين الذين يريدون العمل والقيام بمشاريعهم الخاصة ولكن لا يملكون المال.

أيضا يتم توفير القرض للأشخاص الذين يمتلكون خبرة في مجال المشاريع الصغيرة أو للأفراد المهتمين بزيادة دخلهم.

ما هي طموحات بنك التنمية الاجتماعية من قرض الاعمال الحرة:

يسعى بنك التنمية الاجتماعية إلى تحقيق العديد من الأهداف المتعدده من خلال قرض العمل الحر ومنها:

أولاً يسعى البنك إلى دعم وتشجيع المواطن السعودي في القيام بأعماله الخاصة وبشكل حر.

كما يهدف البنك من خلال تقديم القرض إلى رفع وتحسين الوضع الاقتصادي للفرد وزيادة الدخل له.

أيضا يسعى البنك إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من الجودة في حياة الفرد.

ويقلل القرض من مستوى البطالة داخل السعودية.

ويشجع البنك من خلال ءلك على البعد عن الإتمانات الغير الرسمية.

من هم الأشخاص الذين يستطيعون الاستفادة من متطلبات الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية:

يوجد عدد من الأشخاص هم فقط من يحق لهم التقدم بطلب للاستفادة من قرض العمل الحر فضلاً عن غيرهم من المواطنين، ويكون ذلك بسبب الحاله المالية للفرد أو رغبتة في الحصول على عمل، ومن هؤلاء الأفراد ما يلي: