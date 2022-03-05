نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن راتب التأمينات الإجتماعية برقم الهوية الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن راتب التأمينات الإجتماعية، تعد التأمينات الإجتماعية من الخدمات التي تسعى إلى تقديم حياة كريمة للمواطنين داخل المملكة سواء ذوي الدخل المتوسط والمحدود، أو البالغين سن التقاعد، كما أنها تقوم بتقديم هذه الخدمات إلكترونياً، مثل خدمة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من التأمينات الإجتماعية، وكذلك الاستعلام عن راتب التأمينات الإجتماعية، وذلك بعد الدخول إلى موقع المؤسسة، واتباع التعليمات.

رقم التأمينات الاجتماعية المجاني

قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتوفير رقم لإمكانية تقديم استفسار أو إمكانية الحصول على خدمة أو يمكنكم أن تقوم بتقديم أي شكواهم من خلال الرقم المجاني الخاص بالتأمينات الاجتماعية، وذلك في المنزل دون أن تضطر للذهاب إلى مكاتب التأمينات داخل المملكة السعودية حيث يمكنك الاتصال على 8001 24 33 44 ويمكنك أيضا معرفة رصيد حسابك ومدد الاشتراك بالإضافة إلى إمكانية معرفة مبلغ المعاش.

طريقة طباعه شهادة التأمين برقم الهوية

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات بعض التأمين برقم الهوية واليكم الخطوات كالآتي:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسه العامة للتامينات الاجتماعية.

بعد ذلك تقوم بالضغط على الخدمات الإلكترونية ثم تقوم بتحديد التامينات الإلكترونية ثم تقوم بتسجيل الدخول.

في الخطوة التالية تقوم بإضافة اسم المستخدم ورقم الهوية ثم تقوم بكتابة رقم الإقامة ثم تبدأ ب كتابة كلمة المرور.

بعد ذلك سوف تظهر لك كافة التفاصيل التي تتعلق بالاشتراك في التامينات تقوم بتحديد إصدار الشهادات ثم تنتقل إلى الصفحة التالية وتقوم بإضافة رقم الهاتف ثم تقوم بكتابة رقم البريد الإلكتروني ويحدد نوع الشهادة بعد ذلك تقوم بالضغط على إظهار وبعد أن تظهر أمامك تقوم بالضغط على الطباعة.

كيفية الاستعلام عن راتب التأمينات الإجتماعية

يمكن للمواطنين المشتركين في مؤسسة التأمينات الإجتماعية الاستعلام عن رواتبهم، وموعد صرف هذه الرواتب إلكترونياً، وذلك للتسهيل على مواطنيها خاصة في ظل الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا، وصعوبة التجوال في بعض المناطق خوفاً من العدوى، وذلك عبر هذه الخطوات:

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الدخول إلى موقع مؤسسة التأمينات الإجتماعية الإلكتروني.

تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية، ثم تأمينات أون لاين.

نقوم باختيار وظيفة الشخص وجهة العمل، وستظهر معلومات الراتب وكذلك موعد صرفه.

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طريقة الاشتراك في مؤسسة التأمينات الإجتماعية

يرغب العديد من الأفراد البالغين سن التقاعد، وكذلك الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم نتيجة التعرض لحادثة أدى إلى إصابتهم بعجز يمنعهم من ممارسة العمل مرة أخرى، ويمكن لهؤلاء الاستفادة من خدمات التأمينات الإجتماعية عن طريق اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى موقع مؤسسة التأمينات الإجتماعية، النقر على خدمات إلكترونية، ومنها تأمينات أون لاين.

نقوم بكتابة رقم الهوية، أو رقم السجل المدني، وفي حالة كان المواطن مشترك بالفعل في المؤسسة ستظهر رسالة تؤكد ذلك، أما في حالة عدم اشتراكك ستظهر رسالة بأنك غير مشترك.

خطوات الاستعلام عن الراتب عبر التأمينات الاجتماعية

أولا تسجيل الدخول إلى رابط المؤسسة العامة للتأمينات، وبعد ذلك اختيار يكون الخدمات الإلكترونية ثم تقوم باختيار الاستعلام عن نوع الراتب ثم تبدأ بـ إضافة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك، وبعد ذلك تبدأ بـ كتابة كلمة المرور ورمز التحقق ثم الضغط على كلمة عرض.

بعد ذلك تقوم بإضافة البيانات المطلوبة الخاصة بموقع المؤسسة العامة للتأمينات سوف تتمكن من الاطلاع على قيمة أنواع الراتب والموعد المحدد صرف جميع المستحقات الخاصة بحساب المشتركين والمدة المحددة للاشتراك، وكذلك معرفة قيمة المعاش الذي يتمكن الفرد من الحصول عليه.

حيث تهتم المؤسسة العامة للتأمينات بالمحافظة على حماية المصالح من خلال إشراكها من خلال تعديل نظام العمل، بجانب عقود العمل، وذلك للعمل على تحسين أداء سوق العمل، وذلك بسبب الاجحاف والتعسف الذي يحث للمشركين بشكل غير جماعي وبالتالي يكون هذا الأمر غير مشروع، حيث يعمل هذا التطوير على تحسين سوق العمل، بالإضافة إلى وجود استقرار التدفقات النقدية للمؤسسة، وبالتالي ينعكس لصالح هذا العمل.