نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية الفصل الدراسي الثالث في السعودية 1443 في المقال التالي
موعد بداية الفصل الدراسي الثالث في السعودية 1443 بحسب الجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم الوزارة وللمرة الأولى في تاريخها، بتطبيق نظام دراسي جديد، يتكون من 3 فصول دراسية “الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث”، ويحصل الطالب بعد كل فصل على إجازة فصلية تستمر لمدة 10 أيام، ليعود الطالب بعد انتهائها من جديد، لاستئناف الدراسة خلال الفصل الدراسي التالي وهكذا حتى انتهاء العام، وجاء هذا من الوزارة لمنح الطلاب عام دراسي أطول، يمكن من خلاله، تحصيل أكبر قدر من الدروس العلمية، بما يتوافق مع ما تحاول الدولة تحقيقه من أهداف رؤيتها 2030.
موعد بداية الفصل الدراسي الثالث في السعودية 1443
وكانت وزارة التعليم السعودية قد كشفت في الجدول الزمني المعلن للعام الدارسي الجاري 1443، عن موعد بداية الفصل الدراسي الثالث، والذي سيكون عقب الانتهاء من الإجازة الفصلية الثانية، بعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وكشفت الوزارة أن الطلاب سيعودوا لاستئناف الدراسة من جديد بالفصل الدراسي الثالث، بداية من يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022 و17 شعبان 1443، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا النظام، يطبق فقط على الطلاب بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والصف الأول الثانوي فقط، ولا يطبق على الصفين “الثاني والثالث” الثانوي.
تقويم الفصل الدراسي الثالث 1443
كما كشفت وزارة التعليم السعودية في خريطتها الزمنية للعام الدراسي الجاري، عن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث، ويشمل الجدول، موعد بداية ونهاية الفصل، كذلك مواعيد الإجازات التي يتخللها الفصل، بما فيها إجازة عبد الفطر المبارك وإجازات نهاية الأسبوع المطلولة، كذلك موعد بداية إجازة نهاية العام بعد انتهاء الفصل، وجاء الجدول الزمني المعلن من الوزارة يتضمن المواعيد والأحداث التالية:
|الحدث
|الموعد
|استئناف الدراسة بالفصل الثالث بعد انتهاء الإجازة الفصلية الثانية
|يوم 17/8/1443 الموافق يوم 20 مارس 2022
|بداية إجازة عيد الفطر المبارك
|يوم 24/9/1443 الموافق يوم 25 أبريل 2022
|استئناف الدراسة بعد نهاية إجازة عيد الفطر
|يوم 7/10/1443 الموافق يوم 8 مايو 2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|يوم 24/10/1443 الموافق يوم 25 مايو 2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|يوم 1/12/1443 الموافق يوم 15 يونيو 2022
|بداية إجازة نهاية العام الدراسي
|يوم 1/12/1443 الموافق يوم 30 يونيو 2022.
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