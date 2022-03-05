موعد بداية الفصل الدراسي الثالث في السعودية 1443 بحسب الجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم الوزارة وللمرة الأولى في تاريخها، بتطبيق نظام دراسي جديد، يتكون من 3 فصول دراسية “الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث”، ويحصل الطالب بعد كل فصل على إجازة فصلية تستمر لمدة 10 أيام، ليعود الطالب بعد انتهائها من جديد، لاستئناف الدراسة خلال الفصل الدراسي التالي وهكذا حتى انتهاء العام، وجاء هذا من الوزارة لمنح الطلاب عام دراسي أطول، يمكن من خلاله، تحصيل أكبر قدر من الدروس العلمية، بما يتوافق مع ما تحاول الدولة تحقيقه من أهداف رؤيتها 2030.

موعد بداية الفصل الدراسي الثالث في السعودية 1443

وكانت وزارة التعليم السعودية قد كشفت في الجدول الزمني المعلن للعام الدارسي الجاري 1443، عن موعد بداية الفصل الدراسي الثالث، والذي سيكون عقب الانتهاء من الإجازة الفصلية الثانية، بعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وكشفت الوزارة أن الطلاب سيعودوا لاستئناف الدراسة من جديد بالفصل الدراسي الثالث، بداية من يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022 و17 شعبان 1443، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا النظام، يطبق فقط على الطلاب بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والصف الأول الثانوي فقط، ولا يطبق على الصفين “الثاني والثالث” الثانوي.

تقويم الفصل الدراسي الثالث 1443

كما كشفت وزارة التعليم السعودية في خريطتها الزمنية للعام الدراسي الجاري، عن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث، ويشمل الجدول، موعد بداية ونهاية الفصل، كذلك مواعيد الإجازات التي يتخللها الفصل، بما فيها إجازة عبد الفطر المبارك وإجازات نهاية الأسبوع المطلولة، كذلك موعد بداية إجازة نهاية العام بعد انتهاء الفصل، وجاء الجدول الزمني المعلن من الوزارة يتضمن المواعيد والأحداث التالية: