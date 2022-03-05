معنى تروجينا TROJENA بعد إعلان تدشين مشروع تروجينا بالسعودية 2022

معنى تروجينا TROJENA وهو اسم المشروع الذي أطلقه ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، ويستعد لإطلاقه ليمثل الواجهة السياحية الجبلية بالمملكة العربية السعودية وهو من ضمن أهداف نيوم لتطوير القطاع السياحي بالمملكة في تلك المنطقة، فقد صرح الأمير محمد بن سلمانأن مشروع تروجينا TROJENA تأسس ليعيد المنظومة السياحية المعتمدة على البيئة الطبيعية وأبعادها إلى الواجهة مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م بتوفير حياة صحية محافظة على البيئة الطبيعية بالمقام الأول.

معنى تروجينا TROJENA

إضافة لما سبق ذكره فإن مشروع تروجينا 2022 يقع وسط نيوم على بعد 50 كيلومتر من ساحل خليج العقبة، بالمنطقة التي تتميز بمجموعة من أعلى القمم الجبلية في السعودية حيث ارتفاع يصل إلى نحو 2600 متر فوق سطح البحر، والمشروع يعد إضافة لسلسلة المشاريع السياحية التي تبنتها شركة نيوم في التوسع ببناء إنشاءات مختلفة ومتنوعة به، مثل افتتاح مطار خليج نيوم والتعاقد مع مستثمرين وطنيين لبناء مناطق سكنية جديدة لكي تستوعب الأعداد الضخمة لعمال الإنشاءات، كذلك مدينة ذا لاين التي تشكل نموذج لتعايش الإنسان مع الطبيعة فهي مدينة دون ضوضاء ودون مركبات، دون تلوث ودون عوادم سامة، دون انبعاثات كربونية ودون ازدحام، أو زحف عمراني مدينة مليونية تحافظ على 95% من الطبيعة.

ماهو معنى تروجينا TROJENA ولماذا سمي المشروع بهذا الاسم



في نفس السياق السابق ذكره فتعود تسمية مشروع تروجينا بها الاسم بسبب ارتباطه بالترويج السياحي للبيئة الجبلية الطبيعية السعودية، فالاسم يعني الترويج والاستثمار في الطبيعية الجغرافية لتلك المنطقة مما يدر فوائد اقتصادية واجتماعية على المملكة، وقد بدأ تدشين المشروع فعليًا بدءًا من يوم 30 رجب 1443 الموافق 3 مارس 2022، مع العلم أنه من المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2026م.

فوائد مشروع تروجينا بالمملكة العربية السعودية 2022

كما أوضح ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن تدشين مشروع تروجينا TROJENA والذي يعتبر ابتكار هندسي فريد من نوعه عالميًا يهدف إلى :