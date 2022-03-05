نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفر الى دبى من المملكة العربية السعودية ماهى الشروط والاجراءات الجديدة في المقال التالي
تخضع إجراءات السفر بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والتي تأخذ في الاعتبار الإجراءات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا والسفر يكون من أجل العمل أو السفر ويكون بشكل متكرر لمشاهدة معالم المدينة، أو الرعاية الطبية التي تحتاجها، ففي هذه الحالة يتم تحديث الإجراء باستمرار، ويتم إجراء المراجعة من قبل وكالة السفر للتحقق من صلاحية التأشيرة وأهليتها.
خطوات الحصول على تأشيرة دبي
إذا كنت ترغب في السفر إلى دبي، يمكنك الحصول على تأشيرة سياحة من الموقع الإلكتروني لإدارة الجوازات مع القيام بالخطوات البسيطة التالية:
- في البداية انتقل إلى الصفحة الرسمية لـ “إدارة الجوازات” من هنا.
- بعدها يرجى إرفاق صورة ملونة للشخص الذي يريد السفر.
- كذلك يرجى إرفاق نسخة من جواز سفره، بشرط أن يكون هذا الجواز صالحًا لمدة 3 أشهر قادمة.
- ثم ينبغي تعبئة الطلب الأصلي باللغة العربية أو الإنجليزية حسب لغة المتقدم.
- يرجى إرفاق نسخة من تذكرة طيران الإمارات الخاصة بك.
- وبعدها يجب عليك دفع رسوم التأشيرة التي تعتمد على نوع التأشيرة.
رسوم الحصول على التأشيرة
تختلف رسوم التأشيرة للسفر إلى دبي على النحو التالي، وذلك اعتمادًا على نوع التأشيرة التي يرغب المسافر في الحصول عليها ومدة صلاحيتها:
- تأشيرة سياحة طويلة الأجل: تكلفتها 460 دولارًا، وهي صالحة لمدة 90 يومًا من تاريخ الدخول، وتسمح للمسافرين بدخول ومغادرة البلاد عدة مرات ويمكن تمديدها مقابل 230 دولارًا.
- تأشيرة سياحة طويلة الأجل: تبلغ رسوم التأشيرة 190 دولارًا، ويمكن للمسافرين دخول البلاد مرة واحدة فقط، وهي صالحة لمدة 90 يومًا من تاريخ الدخول ويمكن تمديدها إلى 230 دولارًا.
- أما تأشيرة سياحية قصيرة المدى: 175 دولارًا أمريكيًا تسمح للمسافرين بدخول البلاد عدة مرات كما يحلو لهم. وهي صالحة من تاريخ الدخول حتى 30 يومًا ويمكن تمديدها بمبلغ 230 دولارًا أمريكيًا.
- تأشيرة سياحة قصيرة الأجل: مقابل 90 دولارًا، صالحة لمدة 30 يومًا من تاريخ الدخول، يمكن للمسافرين الدخول مرة واحدة والتجديد مقابل 230 دولارًا.
- أما تأشيرة 96 ساعة: التكلفة 30 دولارًا، صالحة لمدة 4 أيام ولا يمكن تجديدها.
- تأشيرة 48 ساعة: 10 دولارات، صالحة لمدة 48 ساعة من تاريخ الوصول ولا يمكن تجديدها.
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