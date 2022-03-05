السفر الى دبى من المملكة العربية السعودية ماهى الشروط والاجراءات الجديدة

تخضع إجراءات السفر بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والتي تأخذ في الاعتبار الإجراءات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا والسفر يكون من أجل العمل أو السفر ويكون بشكل متكرر لمشاهدة معالم المدينة، أو الرعاية الطبية التي تحتاجها، ففي هذه الحالة يتم تحديث الإجراء باستمرار، ويتم إجراء المراجعة من قبل وكالة السفر للتحقق من صلاحية التأشيرة وأهليتها.

خطوات الحصول على تأشيرة دبي

إذا كنت ترغب في السفر إلى دبي، يمكنك الحصول على تأشيرة سياحة من الموقع الإلكتروني لإدارة الجوازات مع القيام بالخطوات البسيطة التالية:

في البداية انتقل إلى الصفحة الرسمية لـ “إدارة الجوازات” من هنا.

بعدها يرجى إرفاق صورة ملونة للشخص الذي يريد السفر.

كذلك يرجى إرفاق نسخة من جواز سفره، بشرط أن يكون هذا الجواز صالحًا لمدة 3 أشهر قادمة.

ثم ينبغي تعبئة الطلب الأصلي باللغة العربية أو الإنجليزية حسب لغة المتقدم.

يرجى إرفاق نسخة من تذكرة طيران الإمارات الخاصة بك.

وبعدها يجب عليك دفع رسوم التأشيرة التي تعتمد على نوع التأشيرة.

رسوم الحصول على التأشيرة

تختلف رسوم التأشيرة للسفر إلى دبي على النحو التالي، وذلك اعتمادًا على نوع التأشيرة التي يرغب المسافر في الحصول عليها ومدة صلاحيتها: