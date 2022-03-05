نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسارات الثانوية العامة في السعودية والأكاديميات وأهم التخصصات لعام 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اهتمام كبير حول مسار الثانوية العامة والأكاديميات في المملكة العربية السعودية، حيث يواصل خبراء التعليم توضيح أهم المزايا والتخصصات والتفاصيل حول هذا النظام، بعد انطلاقه خلال هذا العام الدراسي، وقد وضعت وزارة التعليم السعودية على موقعها الرسمي، شرح وافي حو نظام المسارات، وكيفية تطبيقه والأهداف التي من أجلها تم استحداث تلك الإجراءات في التعليم الثانوي بالمملكة، لتحقيق الأهداف المخطط لها في رؤية المملكة 2030، وفي مقدمتها أن التعليم هو ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والبناء المنشود تحقيقها خلال الفترة الزمنية القادمة، بما يوازي أفضل الاقتصاديات العالمية.

نظام مسارات الثانوية العامة والأكاديميات في السعودية 1443

أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق نظام مسارات الثانوية العامة والأكاديميات في المملكة، كونه أخد متطلبات تحقيق التنمية الشاملة في السعودية، حيث يعمل على إيجاد البدائل والحلول والفرص أمام الطلاب لاختيار المسار التعليمي الذي يناسب قدراته وإمكانيته والميول الاتجاهات التي يستطيع أن يظهر كفاءة بها، ويتناسب اهتمامه المستقبلية حول طبيعة العمل الذي يستطيع أن يلتحق به، والربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات الحياة العملية وسوق العمل في المملكة، في ظل التغييرات المتسارعة والتطورات والتحديثات التي تشهدها قطاعات العمل، وكان لها تأثير على اختفاء وظائف تقليدية أصبحت غير مطلوبة في ظل التطور التقني والتكنولوجي في شتى المجالات.

يعمل نظام المسارات على إمداد الطالب بالمهارات والكفايات المناسبة للتقدم والتحديث المستمر على مستوى جميع المحالات، مما يؤهله لاستكمال التعليم في المرحلة ما بعد الثانوية وفقا للإمكانيات والقدرات التي تمكنه من تحقيق النجاح في المجالات التي تناسب قدراته، الأمر الذي سيعود بالنفع على أن يكون الخريجين لديهم القدرات على المنافسة في سوق العمل وفق احتياجاته، كونهم يحملون التخصصات والمؤهلات العلمية والدراسية التي تناسب التطورات في طبيعة الوظائف المتاحة مستقبلاً، وقد أعلنت وزارة التعليم عن مسارات الثانوية العامة في السعودية وهي:

المسار العام للطلاب والطالبات.

مسار إدارة الأعمال.

المسار الشرعي.

مسار علوم الحاسب والهندسة

مسار الصحة والحياة.

يعمل كل مسار على تقديم فرص للتعلم تكون مختلفة ومتجددة، ويقوم كل طالب باختيار المسار المناسب لما يمتلكه من قدرات أي يلتحق بالتخصص أو الدراسة المناسبة له، ويتميز كل مسار بوجود مواد دراسية تناسبه قد لا تتواجد في المسار الأخر.

تفاصيل مسارات الثانوية العامة

تناولت وزارة التعليم استعراض أهم خصائص وتخصصات مسارات الثانوية العامة لجميع الطلاب، من خلال موقعها الرسمي، حيث يمكن الدخول على رابط وزارة التعليم نظام المسارات، والتعرف على التفاصيل والمعلومات المنشورة حول كل مسار أو كل تخصص، بما يحقق الرؤيا نحو الوصول إلى تعليم ثانوي نتميز ومتنوع ومنافس عالمياً ومعد للحياة.