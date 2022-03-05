تنزيل هوية مقيم الرقمية وتفعيلها عبر أبشر عن طريق مكتب الجوازات العام، حيث يتم الحصول على الهوية الإلكترونية للمقيم من خلال تطبيق أبشر. حتى يتمكن السكان من تداول خدماتهم والترويج لها في المملكة. وفي السطور التالية، سنلقي نظرة على طريقة معرفة المقيم الرقمي والعديد من الخدمات الأخرى ذات الصلة لمعرفة كيفية تنزيل وتفعيل هوية المقيم الرقمية عبر أبشر.

تنزيل هوية مقيم الرقمية وتفعيلها عبر أبشر

أطلق مكتب الجوازات الشامل، بالتعاون مع وزارة الداخلية “تعريف مقيم الرقمي” عبر منصة أبشر الإلكترونية. حيث أنها هذه نسخة إلكترونية من نموذج طلب أبشر الفردي، والذي تم إطلاقه بهدف تسهيل عملية التحقق من هوية المقيم إذا لم يكن لديه الهوية الأصلية. كما يحتوي على رمز QR متغير (QR CODE)، وللعلم، أنه يمكنك تنزيل نسخة منه واستخدامها على هاتفك الذكي دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت. كما أن الهوية الرقمية لمقيم لها عدة أهداف:

يمكنك تنزيله على هاتفك المحمول واستخدامه عندما تحتاج إليه دون اتصال بالإنترنت.

ومن جانب آخر، هذا يسهل على المالك تحديد الهوية والتحقق منها في حالة عدم توفر الهوية الأصلية.

كما يتضمن رمز QR السريع المتغير.

تحميل هوية المقيم الرقمية

هناك بعض الخطوات يجب على المقيم أن يقوم بها حتى يتمكن من تنزيل هوية مقيم الرقمية وتفعيلها عبر أبشر. حيث يكون من بينها كل من:

قم بتنزيل التطبيق عبر هاتف Android أو iPhone.

ثم افتح التطبيق على هاتفك المحمول.

بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على منصة أبشر.

يتم الإنتقال إلى كلمة “خدماتي”.

بعد ذلك، انقر فوق أيقونة تحميل “هوية المقيم السكنية”.

ثم قم بتحميله مرة أخرى إلى :هوية المقيم السكنية” الخاص بك في أسفل الصفحة.

في النهاية، يتم تحميل بطاقة هوية المقيم السكنية.

كيفية الحصول على هوية مقيم رقمية من أبشر

يتمكن المواطن من تحميل الهوية الرقمية للمقيم وتفعيلها عبر أبشر من خلال الخطوات التالية: