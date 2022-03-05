طريقة حساب قيمة الضمان الإجتماعي المطور sbis.hrsd باستخدام الحاسبة الالكترونية في دقائق

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حساب قيمه الضمان الاجتماعي عبر الحاسبة الإلكترونية يتم في خلال ثواني معدودة فلن تعجز بعد قراءة تلك للسطور القادمة عن القيام بالحساب للقيمة الخاصة بالضمان الاجتماعي، حيث أن هناك خطوات بسيطة جدا عبر آلية يسيرة تسهل على الجميع الحساب للمعاش الخاص بكل فرد يتبع النظام الخاص بالضمان الاجتماعي، حيث أن هناك تغيير بسيط قد طرأ على الطريقة التي من الممكن عن طريقه الحساب للقيمة الكلية للمعاش، وفيما يلي معرفة بالطريقة التي تيسر على لأفراد القيام بعمل إجراء يخص الحاسبة الإلكترونية وطريقة القيام بها لمعرفة الدخل والمعاش المستحق.
حساب قيمه الضمان الاجتماعي عبر الحاسبة الإلكترونية
الحساب لقيمة الضمان الاجتماعي بواسطة الحاسبة الإلكترونية من الممكن أن يتم إجراءها بكل سهولة، ومن خلال الاستعانة بتلك الخطوات والمعلن عنها من قبل التنمية الاجتماعية، حيث تم الإعلان عن تلك الطريقة السريعة التي تستهدف الحساب السريع للقيمة المالية المخصصة للمعاش، والخطوات نتحدث عنها فيما يلي:
خطوات الحاسبة الإلكترونية للمعاش
- الحساب للدخل الخاص بالفرد أو الخاص بالأسرة، سواء النشاط الاجتماعي، أو الدخل الثابت الشهري.
- بعد التعرف على القيمة الخاصة بالدخل يخصم خمسين بالمائة.
- بعد ذلك تكون الخطوة التالية وهي عن طريق الإضافة للمبلغ الخاص بالدعم والتي من الممكن أن يتم تقديمها لكل أسرة، ومنها ما يخص دعم ريف أو الدعم الخاص بمكافآت الطلبة وما إلى ذلك.
- الحساب للقيمة المالية الخاصة بالمعاش حيث يتم من خلال المعادلة وهو النصف من إجمالي مبلغ الاستحقاق مضاف إليه القيمة الخاصة بالدخل من غير المكتسب للأسرة.
أهم الاشتراطات الخاصة بالتسجيل بالضمان لاجتماعي
هناك بعض من القواعد واللوائح والتي لا بد وأن تكون واجبة الانطباق على كل من له حق التقديم بهذا الدعم، وتلك اللوائح تكون كما يلي:
- الأسرة تكون سعودية، والإقامة بداخل المملكة السعودية.
- الأسر ممن لديهم الأبناء المتعلمين بالخارج لديبهم الحق بالتقديم على تلك القيمة المالية.
- الأشخاص من ذوي الإعاقة لهم الحق بالحصول على المعاش.
- الدخل الشهري لا بد وأن يكون أقل من حد الأجر الأدنى.
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