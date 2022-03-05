متى نتخلى عن ارتداء الكمامة ؟ وزارة الصحة السعودية تجيب عن هذا السؤال بشكل هام

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عمر شويل - جدة متى نتخلى عن ارتداء الكمامة ؟ الصحة السعودية تجيب، عُقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الأحد الماضي بالمملكة العربية السعودية، وذلك لمناقشة التطورات الأخيرة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19″، وكذلك تقييم الإجراءات الوقائية المتبعة في المملكة في هذا الإطار قام الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، لمناقشة الإجراءات الاحترازية التي تعمل على الحد من انتشار الفيروس، ومن أهم هذه الإجراءات هي ارتداء الكمامة في هذا المقال نجيب على التساؤل المطروح حول تخلي السعودية عن ارتداء الكمامة، وكذلك التعرف على مدى استجابة المواطنين لارتداء الكمامة كإجراء وقائي.

متى سوف تتخلى السعودية عن ارتداء الكمامة؟

أكد الدكتور محمد العبد العالي من خلال هذا المؤتمر الصحفي، أن لتطبيق الإجراءات الاحترازية، التي من شأنها أن تحد من انتشار الفيروس المستجد، وخاصة ارتداء الكمامة، أهمية بالغة ومردود يتجاوز التعامل مع الأزمة الراهنة.

إن الإجراءات الاحترازية، التي تم تطبيقها نتيجة لانتشار فيروس كورونا حول العالم، أثرت بشكل إيجابي وملحوظ على الصحة العامة للمواطنين، وعادت عليهم بالنفع في حياتهم العامة.

تعد الكمامة من أهم هذه الإجراءات الوقائية المتبعة، حيث أكد الدكتور محمد العبد العالي أنه طبقًا للدراسات التي قامت بها وزارة الصحة، فقد تراجعت معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية المختلفة مثل الأنفلونزا.

كما أثرت بشكل ملحوظ على بعض الأمراض التي تنتقل من شخص لآخر عن طريق العدوى، من الواضح أن فكرة التخلي عن ارتداء الكمامة ليست ضمن خطة المملكة العربية السعودية في الفترة المقبلة.

مدى استجابة المواطنين للإجراءات الاحترازية

أشار الدكتور محمد العبد العالي إلي مدى وعي واستجابة المواطنين لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار المرض، والمتمثلة فيما يلي: