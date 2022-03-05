نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن ماهى حيقة أيقاف الدعم فى حساب المواطن بسبب توطين وظيفة الزوجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن صرح مؤخرًا أنه سوف تحتاج حسابات المواطنين إلى تحديث بيانات العمل والدخل لجميع أفراد الأسرة.وذلك لمنع تعليق الدعم إذا كانت المهنة الخاضعة لقرار التسوية تتضمن راتب الزوجة التي تم تعينها، لذلك سوف تحتاج إلى التحقق من الدخل المسجل لك من مصادر الدخل في حساب المواطن الخاص بك.

تعديل بيانات الحالة الوظيفية

أوضح حساب مواطن أنه من الضروري تغيير وضع العمل وذلك من خلال الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك النقر فوق رمز تفاصيل التطبيق، ومن بعدها انقر فوق تفاصيل الحالة.

بعدها سوف تحتاج إلى تغيير وضع الموظف في القطاع الخاص أو القطاع العام.

بعد الخطوة السابقة، انقر فوق الزر الخاص بحفظ البيانات.

ثم انتقل إلى “الإفصاح عن الإيرادات” وحدد نوع الإيرادات أو الراتب الخاص بك.

اختر مصدر دخل ” مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”.

بعد الخطوة السابقة يجب عليك النقر فوق الزر الخاص بحفظ المعلومات.

ينص حساب المواطن على إعادة فحص أهلية ومدى القدرة المادية لرب الأسرة أو العائل بوجه عام، وسيتم القبول إذا كان رب الأسرة مؤهلاً للحصول على الإعالة، برنامج حساب المواطن هو أحد برامج حكومة المملكة. التحدي السعودي.

ضوابط حساب المواطن

وافق برنامج حساب المواطن مؤخرًا على العديد من الضوابط الجديدة، بما في ذلك الأفراد المستقلون حيث تم تعليق المستفيدين الجدد من التسجيل في البرنامج وتم تعليق حدود أهليتهم حتى التأكد منها وتشمل التعديلات أيضًا إنهاء طلبات المتقدمين الجدد للمساعدة من خلال برنامج سجلات المواطنين بعد موعد دفع المساعدة للدورة الثامنة والعشرين في مارس 2020.

وستضيف التعديلات معلومات تثبت مدى الأهلية واستقلالية المسكن الخاص بهم علاوة على ذلك يجب الالتزام بكافة الشروط والضوابط القديمة بجانب الضوابط الجديدة التي سوف يتم الالتزام بها وإقرارها في القريب، لذا يجب على كل من ينوي التقديم في حساب المواطن التعرف على تلك الضوابط والالتزام بها.