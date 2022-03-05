نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن خطوات تغير رقم الجوال فى حساب المستفيد فى البرنامج بشكل صحيح في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم إطلاق برنامج الحساب المدني في ديسمبر 2017، وهو برنامج حكومي يخفف العبء عن كاهل المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال تقديم الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود أو المتوسط والمنعدم، بالإضافة إلى تقديمها العديد من الخدمات، ويمكن تغيير رقم الهاتف في حساب المستفيد الأساسي للبرنامج في بضع خطوات بسيطة وسوف نتناولها معكم في هذا المقال.

خطوات تغير الهاتف في حساب المواطن

يمكنك تغيير رقم هاتف الحساب الشخصي للمواطن باتباع سلسلة من الخطوات البسيطة التي نشرها “حساب المواطن” على الصفحة الرسمية على Twitter، والتي تتمثل فيما يلي:

قم بتسجيل الدخول إلى الصفحة الرسمية لحساب المواطن الخاص بك من خلال هاتفك المحمول أو من خلال جهازك اللوحي

بعدها قم بتسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بتفاصيل المستخدم.

وبعدها يجب عليك تحديد تغيير رقم الهاتف المحمول.

سجل لترى رقم هاتفك الجديد.

احفظ رقم الهاتف الجديد ولا تعرضه للإهدار أو النسيان.

حساب المواطن

يهدف برنامج حساب المواطن لخدمة مواطني المملكة العربية السعودية، حيث يهدف البرنامج أيضا إلى تحسين فعالية الدعم الحكومي من خلال إعادة توجيه الدعم إلى مجموعات أكثر قيمة من المجموعات الأخرى.

حيث ساهم هذا البرنامج في التحول الاقتصادي من خلال تحقيق المساواة الاجتماعية وإعادة توزيع المصلحة العامة بطرق تزيد من استخدام الموارد الوطنية، ولهذا البرنامج الكثير من الأهداف التي تتمثل فيما يلي:

تعمل على ترشيد استهلاك المياه ومنتجات الطاقة ومصادرها.

تحسين كفاءة دعم الدولة للإنتاج من خلال تطوير أنظمة، حيث تشمل المصالح الوطنية وتوجهات دعم المواطنين، بدلاً من الدعم المباشر للطاقة.

التخفيف من تأثير الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين والتي نتجت بسبب المبادرات المختلفة لذوي الدخل المنخفض بعد الإصلاحات الاقتصادية التي حدثت.

مبادئ برنامج ” حساب المواطن”

لبرنامج حساب المواطن العديد من المبادئ، ومن أهمها: