20,000 ريال تمويل بأقساط ميسرة بدون كفيل غارم وبلا رسوم إدارية بموافقة فورية

تمنح الآن شركة اليسر للإجارة للإجارة في المملكة أفضل تمويل سعودي بدون موافقة الكفيل الغارم وبدون أجور وكالة وبلا رسوم إدارية كأحد المزايا التمويلية التي يسعى إليها كافة العملاء المتقدمين سواء كان سعودي أو مقيم إقامة دائمة في المملكة لطلب التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر كما يمتاز التمويل بمزايا عديدة ولكن بعد توفير المتطلبات الأساسية والمعلن عنها بالشركة ومنها الحصول على التمويل الميسر بدون كفيل وبلا رسوم إدارية بالتقسيط الشهري لمدة تصل إلى ثلاثة سنوات على الأكثر بموافقة فورية لكافة العملاء لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية لهذا العام 1443 هجريًا.

شروط التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية

وفرت الشركة في هذا العام العديد من المزايا التمويلية عبر التمويل الشخصي الأصغر وله أقبال مرتفع بسبب ما يقدمه من خدمات تمويلية متعددة ومنها هذا التمويل الذي سوف نوضحه بالتفصيل من خلال مقالنا اليوم عبر موقع ثقفني لذلك سوف نقوم بتوضيح الشروط والضوابط المهمة للقبول لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل كالتالي:

يشترط التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة بتوفير دخل شهري يساوي 5000 ريال سعودي على الأقل بموافقة الشركة.

كذلك يجب توفير كفيل للمقيم إذا كان المبلغ التمويلي أكثر من عشرة آلاف ريال سعودي.

يصل فقط مبلغ التمويل إلى 20 ألف ريال سعودي بموافقة فورية للسعوديين بدون الحاجة إلى كفيل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.

العمر إيضًا المناسب للتمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل من 20 عام حتى 60 عام فقط لا غير.

إيضًا التمويل لدى شركة اليسر يطلب توفير مدة عمل مناسبة لا تقل عن ستة أشهر للعاملين السعوديين والمقيمين في القطاعات المختلفة.

التمويل متاح للعسكري حتى سن التقاعد بموافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل.

أهم مزايا التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل