نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاكتتاب في بنك الرياض كيفية الاكتتاب فى البنك عبر موقع البنك أو الصراف الالى في المقال التالي
بنك الرياض من البنوك التي تقدم خدمات ومميزات رائعة، ويتيح لعملائه طرق مختلفة للاشتراك فيه ومن أبرزها الاشتراك الإلكتروني.كما يعتبر عند الأشخاص من أهم وأكبر المؤسسات المالية، وتأسس بنك الرياض في عام 1975م، وقدر رأسماله بثلاثين مليار ريال سعودي، ونوضح لكم في مقالنا هذا الشروط المطلوبة للاكتتاب في هذا البنك، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتسجيل، تابعونا.
خطوات الاكتتاب في بنك الرياض والشروط اللازمة 1443
يتيح البنك نظام التسجيل عبر الإنترنت، من خلال التطبيق المخصص له، فلا يضطر الأشخاص إلى الذهاب للموقع، ويتم هذا كالآتي:
- يتجه العميل إلى هاتفه ذي نظام الأندرويد، ويحمل عليه التطبيق.
- ويختلف موقع التحميل إذا كان الهاتف من نظام الآيفون، في هذا الحال يتم تحميل البرنامج من تطبيق موبايل رياض.
- ثم بعد اكتمال التحميل، يضغط المستخدم عليه ليفتحه.
- ويدخل في القوائم اسم المستخدم، وكلمة السر التابعة لحساب بنك الرياض الذي يمتلكه.
- ثم يتم إدخال الرمز الذي أُرسل من قبل البنك نفسه، حيث يكون رقم العميل محفوظ في تطبيق أبشر.
- بعدها ننقر على النقط البيضاء، لتحديد أيقونة خدمات التنزيل على بطاقة الاستثمار.
- ونتمعن بالنظر بعدها إلى العروض التابعة لأسهم بنك الرياض المتاحة.
- يختار العميل الاكتتاب المناسب له، ثم الاطلاع على تفاصيل الشركة والشروط والأحكام.
- ثم يضغط على المكتتب الفردي، ويحدد عدد الأسهم التي يريد الاكتتاب بها في البنك.
- فتظهر للعميل كيفية استرداد الرد، وكيف يتم سداد سعر الاكتتاب التابع للأسهم، بواسطة الحساب الخاص في البنك.
- وقبل تأكيد عملية الاكتتاب، والضغط على زر المتابعة والاشتراك، بجب إدخال رقم الهاتف.
- وعند الضغط على أيقونة شارك الإيصال، يكون قد انتهى التسجيل في أسهم الشركة، من خلال تطبيق الرياض.
شروط الاكتتاب في بنك الرياض
- كون العميل يمتلك حسابًا في بنك الرياض نشط وفعال.
- وكذلك أن يمتلك حسابًا أو محفظة استثمارية في البنك نفسه.
- استلام البطاقة التي تعمل في الصراف الآلي.
- اختيار طريقة معينة لتسديد مبلغ الأسهم التي تم الاكتتاب بها.
- كما يشترط الموافقة والقبول على كافة الأحكام والشروط في الاكتتاب التابع لبنك الرياض.
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