عقوبة قطع الإشارة في السعودية كم تبلغ غرامة مخالفة قطع اشارة المرور الحمراء

يعتبر تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء في المملكة العربية السعودية من أكثر المخالفات المرورية تكلفة بالنسبة للمواطنين السعوديين والمقيمين في أرض الحجاز حيث تؤثر تلك المخاطر على كل من السائقين والمشاة الآخرين، وليس فقط السائقين هم الذين يعانون من تلك مشاكل.لأنه ببساطة انتهاك مرور إشارة المرور الحمراء من المحتمل جدًا أن يؤدي إلى وقوع حادث مميت، لذلك عليك أن تعرف ما هي غرامة مخالفة إشارة المرور الحمراء في قواعد المرور السعودية؟

كم تبلغ غرامة مخالفة قطع الإشارة الحمراء بالمملكة

إن القيام بقطع الإشارة الحمراء يعتبر من الأعمال الخطرة للغاية على المؤدين أو المشاة على الطريق أمامهم، لذا وبحسب المخالفة يجب وضع غرامات لتقليل الظاهرة والتي تصل إلى 6000 ريال. وينص المخطط المروري السعودي رقم 6 على ما يلي:

يجب أن تكون الغرامة المالية أكبر أو تساوي 3000 ريال سعودي وأقل من 6000 ريال سعودي.

إذا كان الخرق بسيطًا ولا يتسبب في وقوع حادث، فإن الحد الأدنى للغرامة هو 3000 ريال.

الغرامة تصل إلى 6000 ريال، لأن الضوء الأحمر أدى إلى وقوع الحادث، فهناك 14 مخالفة على نفس القائمة.

وجميع هذه الخروقات من 3.000 ريال إلى 6000 ريال، وفي حال حجب الضوء الأحمر بحادث فإن القائمة تحتوي على 14 مخالفة أخرى، بحيث تكون قيمة كل منها من 3000 إلى 6000 ريال.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونياً

يمكن لجميع مواطني المملكة العربية السعودية الاستفسار والتساؤل عن معلومات حول المخالفات المرورية الخاصة بهم إلكترونيًا وذلك من خلال منصة خدمة أبشر للخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية، ويمكن للمستفيد فعل ذلك من خلال الخطوات التالية: