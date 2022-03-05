نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر(absher.sa) دون مراجعة الاحوال في المقال التالي
موقع أبشر أو منصة أبشر الإلكترونية وهناك أيضًا تطبيق أبشر، هو موقع أطلقته المملكة العربية السعودية في العقد الماضي، والهدف منه التسهيل على المواطن السعودي والمقيم من خارج المملكة، جميع الإجراءات والخدمات المختلفة والتي تخص كل شخص دون الحاجة إلى الذهاب إلى الدائرة الحكومية أو المؤسسة المختصة بتلك الخدمة.
خدمات أبشر
تعمل حكومة المملكة العربية السعودية للتيسير على المواطنين والمقيمين، وتقوم بزيادة عدد الخدمات المتاحة على موقع أبشر، أيضًا للحفاظ على الصحة في ظل انتشار الأمراض والفيروسات ومن أهم هذه الخدمات:
- الخدمات المرورية، كاستخراج رخصة قيادة أو مركبة، أو استعلام ودفع مخالفة.
- الأحوال المدنية، كاستخراج الهوية الوطنية، أو هوية مقيم، إضافة أو تعديل بياناتك الشخصية مثل تعديل مؤهل علمي.
- الجوازات، كاستخراج أو تجديد جواز والحصول على تأشيرة سفر.
ما هي خطوات تعديل المؤهل العلمي في أبشر؟
والآن دعونا نجيب على هذا السؤال يمكنك تعديل المؤهل العلمي في أبشر عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- ادخل على موقع أبشر الإلكتروني أو عن طريق تنزيل تطبيق أبشر من على منصات الإنترنت.
- سيظهر لك اختيارات وهما أبشر للأعمال وأبشر للأفراد، قم بالنقر على أبشر للأفراد.
- سيتم نقلك إلى صفحة تسجيل الدخول، فقم بإدخال اسم المستخدم في المكان المخصص لذلك، أو ادخل رقم الهوية للمواطن السعودي أو المقيم، ثم أدخل كلمة السر ثم قم بالنقر على الدخول لحسابي.
- ستنتقل بعد ذلك إلى صفحة تفعيل وتأكيد الوصول لحسابك، وسيقوم الموقع بإرسال رسالة للتأكد من أنك الشخص الصحيح، وذلك عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفك المحمول، بها رقم قم بإدخاله في المربع الظاهر أمامك لتأكيد وتفعيل حسابك الشخصي.
- ثم قم بالنقر على الشريط الجانبي الذي يظهر في أعلى الموقع وقم بالنقر على الخدمات الإلكترونية.
- ثم قم بالنقر على خدماتي سيظهر لك عدة اختيارات قم بالنقر على خدمات.
- ستظهر لك بعد ذلك خدمة الأحوال المدنية ومنها قم باختيار الرسائل والأحوال المدنية.
- ثم قم بالنقر على طلب جديد.
- ثم ستظهر أمامك العديد من الاختيارات قم باختيار تعديل المؤهل الدراسي.
- سيظهر أمامك مربع قم بكتابة اسم المؤهل العلمي ووصفة بطريقة سلسة وسهلة.
- وهناك أيضًا اختيار آخر وهو تحميل المرفقات قم بالنقر عليه لتحميل صورة من مؤهلك العلمي المراد تغييره.
- ثم قم بالضغط على تقديم الطلب.
- سيتم نقلك إلى صفحة التأكيد وبها جميع البيانات المراد تغييرها فقم بمراجعتها جيدًا ومن ثم قم بالضغط على مربع التأكيد.
- وبذلك يتم تغيير المؤهل العلمي الخاص بك.
- وللتأكيد يمكنك الدخول بنفس الطريقة السابقة على موقع أبشر، والدخول إلى خدمات الأحوال المدنية، وبعد ذلك خدماتي ثم بعد ذلك قم بالضغط على الاستعلام عن حالة طلب، ليظهر لك التغيير.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر(absher.sa) دون مراجعة الاحوال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.