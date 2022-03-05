طريقة تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر(absher.sa) دون مراجعة الاحوال

موقع أبشر أو منصة أبشر الإلكترونية وهناك أيضًا تطبيق أبشر، هو موقع أطلقته المملكة العربية السعودية في العقد الماضي، والهدف منه التسهيل على المواطن السعودي والمقيم من خارج المملكة، جميع الإجراءات والخدمات المختلفة والتي تخص كل شخص دون الحاجة إلى الذهاب إلى الدائرة الحكومية أو المؤسسة المختصة بتلك الخدمة.

خدمات أبشر

تعمل حكومة المملكة العربية السعودية للتيسير على المواطنين والمقيمين، وتقوم بزيادة عدد الخدمات المتاحة على موقع أبشر، أيضًا للحفاظ على الصحة في ظل انتشار الأمراض والفيروسات ومن أهم هذه الخدمات:

الخدمات المرورية، كاستخراج رخصة قيادة أو مركبة، أو استعلام ودفع مخالفة.

الأحوال المدنية، كاستخراج الهوية الوطنية، أو هوية مقيم، إضافة أو تعديل بياناتك الشخصية مثل تعديل مؤهل علمي.

الجوازات، كاستخراج أو تجديد جواز والحصول على تأشيرة سفر.

ما هي خطوات تعديل المؤهل العلمي في أبشر؟

والآن دعونا نجيب على هذا السؤال يمكنك تعديل المؤهل العلمي في أبشر عن طريق اتباع الخطوات التالية: