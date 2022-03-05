توقيت دوام الدراسة في رمضان، مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 1443، وإصرار وزارة التعليم في المملكة على استمرار الدراسة حضورياً في المدارس خلال الشهر الكريم، حيث سيأتي شهر رمضان المبارك بالتزامن مع استمرار أسابيع الدراسة في الفصل الثالث من التقويم الدراسي المعتمد لعام 1443، يبدأ الطلبة والطالبات والمعلمين في التساؤل عن دوام الدراسة في شهر رمضان المبارك 1443، وهذا السؤال سوف نجيب عليه في السطور المقبلة.

توقيت دوام الدراسة في رمضان المبارك 1443:-

عادة ما يكون لشهر رمضان مواعيد لدوام خاصة به، حيث يتم تخفيض ساعات الدوام لتتناسب مع ساعات الصيام وموعد الإفطار خلال الشهر الفضيل، ومن المقرر أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد مواعيد دوام العمل في كافة المصالح الحكومية والخاصة، والذي يتضمن حضور الموظفين وانصرافهم من مواقع العمل، وأيضاً ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك، خلال الأيام القليلة المقبلة، وسوف يعقب ذلك قيام كل وزارة من الوزارات بوضع الجداول التشغيلية والتي تتضمن توقيتات الحضور والانصراف من مقار العمل، ومن هذه الوزارات هي وزارة التعليم والتي سوف تقوم بتخفيض ساعات اليوم الدراسي خلال الشهر الفضيل وذلك كالتالي:-

تخفيض ساعات اليوم الدراسي في المرحلة الابتدائية لتصبح 3 ساعات فقط يومياً.

تخفيض ساعات اليوم الدراسي في المرحلتين المتوسطة والثانوية لتصبح 4 ساعات فقط.

ستقوم الوزارة بتحديد الجدول الزمني الخاص بموعد بدء ونهاية اليوم الدراسي مع اقتراب شهر رمضان.

ومن المتوقع أن تقوم وزارة التعليم بوضع عدة مواعيد لعمل المدارس في رمضان 2022، وسوف يتم إتاحة الفرصة أمام السادة أولياء الأمور من أجل الاختيار من بين هذه المواعيد، وسوف يكون الموعد صاحب الأعلى تصويتاً سوف يتم اتباعها لدوام عمل المدارس خلال الشهر الفضيل وهذه المواعيد هي:-

م المرحلة الابتدائية م المرحلة المتوسطة والثانوية 1 من 5:30 ص حتى 8 ص 1 من 12.30 ظهراً حتى 4.30 عصراً 2 من 6 ص حتى 9 ص 2 من10.30 ص حتى 2.30 ظهراً 3 من 7 ص حتى 10 ص 3 من 11.30 ص حتى 3.30 عصراً 4 من 8 ص حتى 11 ص 4 من 6 ص حتى 10 ص. 5 من 10.30 ص حتى 1.30 ظهراً 5 من 7 ص حتى 11 ص. 6 من 12.30 حتى 4.30 عصراً 6 من 5.30 ص حتى الساعة 9.30 ص 7 من 12.30 ظهراً حتى 3.30 عصراً 7 من 8 ص حتى 12 ظهراً.

أما بالنسبة لدوام الإداريين في شهر رمضان المبارك، فمن المتوقع أن تكون مواعيد العمل الرسمية للموظفين والإداريين في المدارس اعتباراً من الساعة 10 صباحاً وينتهي العمل في تمام الساعة 3 عصراً.