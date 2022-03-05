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كيف يتم حساب قيمة الضمان الاجتماعي و ما هي طريقة حساب قيمة الضمان الاجتماعي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف يتم حساب قيمة الضمان الاجتماعي و ما هي طريقة حساب قيمة الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف يتم حساب قيمة الضمان الاجتماعي المطور الجديد داخل المملكة العربية السعودية لكافة المستفيدين . وذلك لآلية محددة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . ليتم حساب قيمة الضمان الاجتماعي وفقاً لبعض ضوابط بسيطة كما من خلال الضمان الاجتماعي المطور حساب قيمة الضمان . للفرد المستفيد له حسبة جديدة وذلك بعد تطبيق حد معاش الفرد الواحد من قبل الوزارة . كذلك بسبب وضع المعايير الجديدة في الضمان الاجتماعي المطور الجديد يبحث كافة المستفيدين . عن خطوات حساب قيمة الضمان الاجتماعي التي تتم عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . لكي ما يتم معرفة قيمة معاش الضمان الاجتماعي الذي يتم صرفه بشكل دوري ومن خلال سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي التفاصيل الكاملة .

كيف يتم حساب قيمة الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي المطور حساب قيمة الضمان

كيف يتم حساب قيمة الضمان الاجتماعي للمستفيدين داخل المملكة العربية السعودية

حساب قيمة الضمان الاجتماعي والضوابط التي تم الإعلان عنها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . تلك الضوابط في في حساب قيمة الضمان الاجتماعي تتم وفقاً للخطوات التالية :-

  1. الضمان الاجتماعي المطور حساب قيمة الضمان تتم للفرد أو للأسرة وفقاً لما يتم الحصول عليه من دخل شهري .
  2. كما بعد أن يتم حساب قيمة الضمان الاجتماعي يجب أن يتم خصم نسبة 50% من قيمة الدخل الشهري .
  3. كذلك تقوم وزارة الموارد البشرية بعد عمل خطوات حساب قيمة الضمان الاجتماعي وتطبيقها ومعرفة . باقي مبالغ الدعم المختلف الذي يتم الحصول عليه يتم إضافة تلك المبالغ الخاصة بالدعم إلي دعم الضمان الاجتماعي .
  4. بعد ذلك يتم حساب قيمة الضمان الاجتماعي بنصف المعاش الشهري الذي تتقاضاه الأسرة ويضاف له . قيمة ما يتم الحصول عليه من دخل غير مكتسب للأسرة .

كيف يتم حساب قيمة الضمان الاجتماعي وبعض التفاصيل المتعلقة به

الضمان الاجتماعي المطور الجديد وعرض الخطوات الخاصة بكيفية الحساب في السطور السابقة من مقال “موقع ثقفني” . نتعرف خلال السطور القادمة علي بعض التفاصيل المتعلقة بالضمان الاجتماعي كالتالي :-

  • يتم المقارنة في الضمان الاجتماعي المطور الجديد بين كلاً من الدخل المكتسب والغير مكتسب وتحديد الحد الأدنى للدخل .
  • كما أنه يتم الأخذ في الاعتبار الحد المانع المقرر من وزارة الموارد البشرية أذأ ما تم تخطيه لن يحصل المواطن علي الدعم .
  • كذلك بجانب أذأ ما تم تخطي الحد المانع في الضمان الاجتماعي يكون الحصول علي الدعم وفقاً لمبالغ الحد الأدنى .
  • حيث أن الحد الأدنى للحصول علي الضمان الاجتماعي المطور الجديد للأسرة أو الفرد المستقل بمبلغ 1100 ريال سعودي .
  • كما أن الحصول علي الحد الأدنى من الضمان الاجتماعي لكافة الأفراد التابعين في الأسرة بمبلغ 550 ريال للفرد الواحد .

الضمان الاجتماعي المطور حساب قيمة الضمان ومثال تطبيقي

في حالة الحصول علي مبلغ 4000 ريال سعودي لفرد مستقل من وظيفته وشرط الضمان الاجتماعي المطور الجديد . سواء من القطاع الخاص أو أي جهة حكومية كما لو تم حصول المواطن علي ذلك المبلغ من أي مشروع . أو أي تجارة أخري كذلك بجانب أن ذلك المبلغ يشمل دعم أي جهة من الجهات التي تقدم دعم داخل السعودية . وليكن يحصل علي مبلغ أخر بقيمة 1126 ريال سعودي وله أسرة مكون من 4 أبناء مع زوجته وعائل تكون حسبة الضمان الاجتماعي بشكل معين والتي سنتعرف عليها خلال السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

ما هي طريقة حساب قيمة الضمان الاجتماعي

  1. تتم حسبة الضمان الاجتماعي بنصف المبلع وهي 2000 ريال + 1126 ريال من الدعم الأخر = 3126 ريال .
  2. كما أن عدد الأسرة المشار لها هي 6 أفراد والمبالغ المقررة هي 1100 للعائل + 550 للتابع * عدد التابعين 5 أفراد .
  3. ستكون حسبة الضمان الاجتماعي المطور الجديد 2750 + 1100 = 3850 ريال سعودي للأسرة .
  4. بتلك الحسبة السابقة تكون الأسرة وصلت إلي الحد المانع من صرف دعم الضمان الاجتماعي .
  5. ذلك فيما تحدد من المثال بأن دخل الأسرة هو 3126 ريال وهو إجمالي دخل الأسرة .
  6. كذلك وصول تلك الأسرة للحد المانع من الضمان الاجتماعي وهو 3850 ريال وهو الحد الأعلى من دعم الضمان الاجتماعي .

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

  • يقوم المستفيد بتسجيل الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
  • كما يتاح التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية .
  • أيضاً يمكن تسجيل الضمان الاجتماعي عبر موقع النفاذ الوطني الموحد .
  • كذلك يتم تعبئة البيانات المطلوبة بالمواقع كما هي مطلوبة في حالة تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي .
  • بعد ذلك عبر الصفحة الرئيسية في الضمان الاجتماعي المطور الجديد يتم الضغط علي مربع إنشاء حساب جديد .
  • بتلك الخطوات يكون قد تم إنشاء حساب جديد علي منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد .

كيف يتم حساب قيمة الضمان الاجتماعي الجديد المطور داخل المملكة العربية السعودية وفقاً لما تم وضعه من ضوابط . من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تم عرض التفاصيل الخاصة بذلك داخل مقال اليوم من “موقع ثقفني” .

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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