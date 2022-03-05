نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف يتم حساب قيمة الضمان الاجتماعي و ما هي طريقة حساب قيمة الضمان الاجتماعي في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيف يتم حساب قيمة الضمان الاجتماعي المطور الجديد داخل المملكة العربية السعودية لكافة المستفيدين . وذلك لآلية محددة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . ليتم حساب قيمة الضمان الاجتماعي وفقاً لبعض ضوابط بسيطة كما من خلال الضمان الاجتماعي المطور حساب قيمة الضمان . للفرد المستفيد له حسبة جديدة وذلك بعد تطبيق حد معاش الفرد الواحد من قبل الوزارة . كذلك بسبب وضع المعايير الجديدة في الضمان الاجتماعي المطور الجديد يبحث كافة المستفيدين . عن خطوات حساب قيمة الضمان الاجتماعي التي تتم عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . لكي ما يتم معرفة قيمة معاش الضمان الاجتماعي الذي يتم صرفه بشكل دوري ومن خلال سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي التفاصيل الكاملة .
كيف يتم حساب قيمة الضمان الاجتماعي للمستفيدين داخل المملكة العربية السعودية
حساب قيمة الضمان الاجتماعي والضوابط التي تم الإعلان عنها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . تلك الضوابط في في حساب قيمة الضمان الاجتماعي تتم وفقاً للخطوات التالية :-
- الضمان الاجتماعي المطور حساب قيمة الضمان تتم للفرد أو للأسرة وفقاً لما يتم الحصول عليه من دخل شهري .
- كما بعد أن يتم حساب قيمة الضمان الاجتماعي يجب أن يتم خصم نسبة 50% من قيمة الدخل الشهري .
- كذلك تقوم وزارة الموارد البشرية بعد عمل خطوات حساب قيمة الضمان الاجتماعي وتطبيقها ومعرفة . باقي مبالغ الدعم المختلف الذي يتم الحصول عليه يتم إضافة تلك المبالغ الخاصة بالدعم إلي دعم الضمان الاجتماعي .
- بعد ذلك يتم حساب قيمة الضمان الاجتماعي بنصف المعاش الشهري الذي تتقاضاه الأسرة ويضاف له . قيمة ما يتم الحصول عليه من دخل غير مكتسب للأسرة .
كيف يتم حساب قيمة الضمان الاجتماعي وبعض التفاصيل المتعلقة به
الضمان الاجتماعي المطور الجديد وعرض الخطوات الخاصة بكيفية الحساب في السطور السابقة من مقال “موقع ثقفني” . نتعرف خلال السطور القادمة علي بعض التفاصيل المتعلقة بالضمان الاجتماعي كالتالي :-
- يتم المقارنة في الضمان الاجتماعي المطور الجديد بين كلاً من الدخل المكتسب والغير مكتسب وتحديد الحد الأدنى للدخل .
- كما أنه يتم الأخذ في الاعتبار الحد المانع المقرر من وزارة الموارد البشرية أذأ ما تم تخطيه لن يحصل المواطن علي الدعم .
- كذلك بجانب أذأ ما تم تخطي الحد المانع في الضمان الاجتماعي يكون الحصول علي الدعم وفقاً لمبالغ الحد الأدنى .
- حيث أن الحد الأدنى للحصول علي الضمان الاجتماعي المطور الجديد للأسرة أو الفرد المستقل بمبلغ 1100 ريال سعودي .
- كما أن الحصول علي الحد الأدنى من الضمان الاجتماعي لكافة الأفراد التابعين في الأسرة بمبلغ 550 ريال للفرد الواحد .
الضمان الاجتماعي المطور حساب قيمة الضمان ومثال تطبيقي
في حالة الحصول علي مبلغ 4000 ريال سعودي لفرد مستقل من وظيفته وشرط الضمان الاجتماعي المطور الجديد . سواء من القطاع الخاص أو أي جهة حكومية كما لو تم حصول المواطن علي ذلك المبلغ من أي مشروع . أو أي تجارة أخري كذلك بجانب أن ذلك المبلغ يشمل دعم أي جهة من الجهات التي تقدم دعم داخل السعودية . وليكن يحصل علي مبلغ أخر بقيمة 1126 ريال سعودي وله أسرة مكون من 4 أبناء مع زوجته وعائل تكون حسبة الضمان الاجتماعي بشكل معين والتي سنتعرف عليها خلال السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .
ما هي طريقة حساب قيمة الضمان الاجتماعي
- تتم حسبة الضمان الاجتماعي بنصف المبلع وهي 2000 ريال + 1126 ريال من الدعم الأخر = 3126 ريال .
- كما أن عدد الأسرة المشار لها هي 6 أفراد والمبالغ المقررة هي 1100 للعائل + 550 للتابع * عدد التابعين 5 أفراد .
- ستكون حسبة الضمان الاجتماعي المطور الجديد 2750 + 1100 = 3850 ريال سعودي للأسرة .
- بتلك الحسبة السابقة تكون الأسرة وصلت إلي الحد المانع من صرف دعم الضمان الاجتماعي .
- ذلك فيما تحدد من المثال بأن دخل الأسرة هو 3126 ريال وهو إجمالي دخل الأسرة .
- كذلك وصول تلك الأسرة للحد المانع من الضمان الاجتماعي وهو 3850 ريال وهو الحد الأعلى من دعم الضمان الاجتماعي .
رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد
- يقوم المستفيد بتسجيل الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
- كما يتاح التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية .
- أيضاً يمكن تسجيل الضمان الاجتماعي عبر موقع النفاذ الوطني الموحد .
- كذلك يتم تعبئة البيانات المطلوبة بالمواقع كما هي مطلوبة في حالة تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي .
- بعد ذلك عبر الصفحة الرئيسية في الضمان الاجتماعي المطور الجديد يتم الضغط علي مربع إنشاء حساب جديد .
- بتلك الخطوات يكون قد تم إنشاء حساب جديد علي منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد .
كيف يتم حساب قيمة الضمان الاجتماعي الجديد المطور داخل المملكة العربية السعودية وفقاً لما تم وضعه من ضوابط . من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تم عرض التفاصيل الخاصة بذلك داخل مقال اليوم من “موقع ثقفني” .