نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف يتم حساب قيمة الضمان الاجتماعي و ما هي طريقة حساب قيمة الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف يتم حساب قيمة الضمان الاجتماعي المطور الجديد داخل المملكة العربية السعودية لكافة المستفيدين . وذلك لآلية محددة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . ليتم حساب قيمة الضمان الاجتماعي وفقاً لبعض ضوابط بسيطة كما من خلال الضمان الاجتماعي المطور حساب قيمة الضمان . للفرد المستفيد له حسبة جديدة وذلك بعد تطبيق حد معاش الفرد الواحد من قبل الوزارة . كذلك بسبب وضع المعايير الجديدة في الضمان الاجتماعي المطور الجديد يبحث كافة المستفيدين . عن خطوات حساب قيمة الضمان الاجتماعي التي تتم عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . لكي ما يتم معرفة قيمة معاش الضمان الاجتماعي الذي يتم صرفه بشكل دوري ومن خلال سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي التفاصيل الكاملة .

كيف يتم حساب قيمة الضمان الاجتماعي للمستفيدين داخل المملكة العربية السعودية

حساب قيمة الضمان الاجتماعي والضوابط التي تم الإعلان عنها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . تلك الضوابط في في حساب قيمة الضمان الاجتماعي تتم وفقاً للخطوات التالية :-

الضمان الاجتماعي المطور حساب قيمة الضمان تتم للفرد أو للأسرة وفقاً لما يتم الحصول عليه من دخل شهري . كما بعد أن يتم حساب قيمة الضمان الاجتماعي يجب أن يتم خصم نسبة 50% من قيمة الدخل الشهري . كذلك تقوم وزارة الموارد البشرية بعد عمل خطوات حساب قيمة الضمان الاجتماعي وتطبيقها ومعرفة . باقي مبالغ الدعم المختلف الذي يتم الحصول عليه يتم إضافة تلك المبالغ الخاصة بالدعم إلي دعم الضمان الاجتماعي . بعد ذلك يتم حساب قيمة الضمان الاجتماعي بنصف المعاش الشهري الذي تتقاضاه الأسرة ويضاف له . قيمة ما يتم الحصول عليه من دخل غير مكتسب للأسرة .

كيف يتم حساب قيمة الضمان الاجتماعي وبعض التفاصيل المتعلقة به

الضمان الاجتماعي المطور الجديد وعرض الخطوات الخاصة بكيفية الحساب في السطور السابقة من مقال “موقع ثقفني” . نتعرف خلال السطور القادمة علي بعض التفاصيل المتعلقة بالضمان الاجتماعي كالتالي :-

يتم المقارنة في الضمان الاجتماعي المطور الجديد بين كلاً من الدخل المكتسب والغير مكتسب وتحديد الحد الأدنى للدخل .

بين كلاً من الدخل المكتسب والغير مكتسب وتحديد الحد الأدنى للدخل . كما أنه يتم الأخذ في الاعتبار الحد المانع المقرر من وزارة الموارد البشرية أذأ ما تم تخطيه لن يحصل المواطن علي الدعم .

كذلك بجانب أذأ ما تم تخطي الحد المانع في الضمان الاجتماعي يكون الحصول علي الدعم وفقاً لمبالغ الحد الأدنى .

حيث أن الحد الأدنى للحصول علي الضمان الاجتماعي المطور الجديد للأسرة أو الفرد المستقل بمبلغ 1100 ريال سعودي .

للأسرة أو الفرد المستقل بمبلغ 1100 ريال سعودي . كما أن الحصول علي الحد الأدنى من الضمان الاجتماعي لكافة الأفراد التابعين في الأسرة بمبلغ 550 ريال للفرد الواحد .

الضمان الاجتماعي المطور حساب قيمة الضمان ومثال تطبيقي

في حالة الحصول علي مبلغ 4000 ريال سعودي لفرد مستقل من وظيفته وشرط الضمان الاجتماعي المطور الجديد . سواء من القطاع الخاص أو أي جهة حكومية كما لو تم حصول المواطن علي ذلك المبلغ من أي مشروع . أو أي تجارة أخري كذلك بجانب أن ذلك المبلغ يشمل دعم أي جهة من الجهات التي تقدم دعم داخل السعودية . وليكن يحصل علي مبلغ أخر بقيمة 1126 ريال سعودي وله أسرة مكون من 4 أبناء مع زوجته وعائل تكون حسبة الضمان الاجتماعي بشكل معين والتي سنتعرف عليها خلال السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

ما هي طريقة حساب قيمة الضمان الاجتماعي

تتم حسبة الضمان الاجتماعي بنصف المبلع وهي 2000 ريال + 1126 ريال من الدعم الأخر = 3126 ريال . كما أن عدد الأسرة المشار لها هي 6 أفراد والمبالغ المقررة هي 1100 للعائل + 550 للتابع * عدد التابعين 5 أفراد . ستكون حسبة الضمان الاجتماعي المطور الجديد 2750 + 1100 = 3850 ريال سعودي للأسرة . بتلك الحسبة السابقة تكون الأسرة وصلت إلي الحد المانع من صرف دعم الضمان الاجتماعي . ذلك فيما تحدد من المثال بأن دخل الأسرة هو 3126 ريال وهو إجمالي دخل الأسرة . كذلك وصول تلك الأسرة للحد المانع من الضمان الاجتماعي وهو 3850 ريال وهو الحد الأعلى من دعم الضمان الاجتماعي .

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يقوم المستفيد بتسجيل الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. كما يتاح التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية .

أيضاً يمكن تسجيل الضمان الاجتماعي عبر موقع النفاذ الوطني الموحد .

. كذلك يتم تعبئة البيانات المطلوبة بالمواقع كما هي مطلوبة في حالة تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي .

بعد ذلك عبر الصفحة الرئيسية في الضمان الاجتماعي المطور الجديد يتم الضغط علي مربع إنشاء حساب جديد .

يتم الضغط علي مربع إنشاء حساب جديد . بتلك الخطوات يكون قد تم إنشاء حساب جديد علي منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد .

كيف يتم حساب قيمة الضمان الاجتماعي الجديد المطور داخل المملكة العربية السعودية وفقاً لما تم وضعه من ضوابط . من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تم عرض التفاصيل الخاصة بذلك داخل مقال اليوم من “موقع ثقفني” .