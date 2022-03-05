الان “هُنا” لينك منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الاستعلام عن الأهلية للمقبولين 1443

يهتم عددٍ كبير من المواطنين في جميع انحاء المملكة العربية السعودية بالتعرف على الرابط الالكتروني الخاص بمنصة الضمان الاجتماعي المطور، وذلك ليتم الاستعلام عن استحقاق دعم معاش الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية المقدم من جانب وزارة الموارد البشرية بناءً على مجموعة من الضوابط والشروط التي تحقق استحقاق الأشخاص للدعم، حيث تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالحصول على الدعم للتسجيل والاستعلام الاهلية الكترونيا برقم الهوية الوطنية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd تسجيل واستعلام الأهلية للمقبولين 1443.

منصة الضمان الاجتماعي المطور 1443 تسجيل الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية السعودية بتطوير نظام الضمان الاجتماعي في السعودية خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال إضافة بعض الخدمات والأنظمة الجديدة عبر النظام تسهل على الأشخاص الحصول على المعاش المقدم من وزارة الموارد البشرية السعودية، حيث قامت بإتاحته منصة الدعم والحماية الاجتماعية ليتم من خلالها التسجيل بشكلٍ الكتروني وارفاق كافة البيانات الخاصة بالمستفيد، حيث يتم تحديد القبول بناء على الضوابط والشروط المعلنة رسميا من قبل الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية السعودية.

رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd تسجيل واستعلام الأهلية للمقبولين 1443

ويمكن التسجيل او الاستعلام عن أهلية المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور في السعودية بسهولة من خلال زيارة منصة الدعم والحماية، من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الدخول الى منصة الدعم والحماية مباشرة.

مباشرة. يتم اختيار تسجيل الدخول من خلال البيانات الخاصة بالحساب للمستخدم أو اختيار تسجيل جديد.

يتم اختيار الخدمات الالكترونية ومن بينها الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور.

ادخال رقم الهوية ومن ثم اختيار اظهار التفاصيل الخاصة بالقبول لتظهر مباشرة.

شروط استحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور 1443

ومن اهم شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور في السعودية ما يلي.