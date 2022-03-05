الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية 1443ه‍ .. وخطوات إعادة استحقاق الدعم

الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بتدشين هذا الضمان الجديد في نوفمبر 2021م، بهدف تقديم الدعم المادي للأسر والافراد الأكثر حاجة، لإعانتهم على متطلبات المعيشة الأساسية وتحقيق الاستقرار المادي للأسر الأكثر إحتياجًا، ولضمان وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها، و تحسين مهارات القوى العاملة، بالإضافة إلى تحويل المستفيدين من حالة الاحتياج إلى الاستقلال المادي وذلك من خلال برامج التدريب والتأهيل للحصول على وظيفة والدخول إلى سوق العمل، هذا وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم العمل بمنصة الضمان الاجتماعي القديم والضمان المطور الجديد بالتوازي حتى شهر مايو 2022، بحيث يتم نقل جميع مستحقي الضمان القديم تدريجيًا خلال هذه الفترة إلى النظام الجديد بعد مراجعة الحالات المستحقة وفقًا لشروط وأحكام النظام المطور.

الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية 1443ه‍ ….. والخطوات التي يتخذها غير المؤهل لاستحقاق الدعم

لقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخطوات التي يتخذها الشخص غير مؤهل لطلب الإستحقاق لنظام الضمان الاجتماعي المطور، و عليه اتباع الخطوات التالية للحصول على الدعم

الدخول على الحساب الخاص بالشخص الغير مؤهل على منصة الدعم و الحماية الاجتماعية .

. تصحيح بيانات الطلب لإزالة سبب الرفض أو تقديم طلب اعتراض في حالة كانت أيقونة الاعتراض مفعلة.

إعادة ارسال الطلب مرة أخرى بعد تعديله.

تقوم اللجنة المختصة بالنظر إلى طلب الاعتراض وارسال رسالة بالنتيجة.

الحالات التي يتوقف فيها صرف معاش الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الحالات التي يتوقف فيها صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور و هى كالتالي: