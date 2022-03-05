لمة رمضان تكمل أفضل التخفيضات على الأجهزة المنزلية في اكسترا السعودية وتصل إلى 50%

تعتبر اكسترا من أشهر المتاجر المتواجدة في المملكة العربية وتوفر إلى عملائها باقة من التخفيضات والخصومات التي قد يصل إلى 50%، فحرصت اكسترا على أن توفر لعملائها كافة الأجهزة الكهربائية بأسعار مميزة ومناسبة للجميع ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على أقوى تخفيضات اكسترا في المملكة العربية السعودية على مختلف الأجهزة الكهربائية.

تخفيضات اكسترا في المملكة العربية السعودية على الأجهزة الكهربائية

اهتمت اكسترا على أن توفر إلى عملائها باقة من التخفيضات على مختلف الأجهزة الكهربائية الأخرى التي من بينها كلًا من التالي:

تحتوي عروض اكسترا على مكيف الزامل مكيف جداري 12000 وحدة حار وبارد مع خصم بقيمة 28.01%.

يشمل العرض على مكيف جنرال الكترك 17500 وحدة إنفيرتر حار وبارد مع خصم بقيمة 25%.

يحتوي العرض على مكيف حار بارد ال جي 18000 وحدة مع خصم بقيمة 46.16%.

يشمل العرض على مكيف جداري 23000 وحدة تنظيف ذاتي حار وبارد مع خصم بقيمة 21.11%.

كما يحتوي العرض أيضًا على جترال الكتريك مكيف شباك 24200 وحدة بارد وحار مع خصم بقيمة 29.17%.

يشمل العرض على هاس مكيف شباك 22000 وحدة حار بارد متوفر باللون الأبيض.

خصومات اكسترا في المملكة العربية السعودية

تقدم اكسترا عروض قوية على الأجهزة الكهربائية التي من بينها كلًا من التالي: