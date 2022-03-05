اطلب اسرع تمويل شخصي تمويل شركات نص مليون ريال بدون رسوم إدارية من الشركة السُّعُودية للتمويل

يحتاج بعض المواطنين لتمويل سريع لمشروعاتهم بدون تعقيد فى الاجراءات وبدون رسوم اداريعة ومتوافق مع الشريعة الاسلامية ومن اهم مايقدم هذه التمويلات الشركة العربية السعودية للتمويل، ومن خلال مقالى سوف نوضح اهم شروط الحصول عليه ومميزاته ورابط التقديم على التمويل، حيث توفر الشركة السُّعُودية للتمويل لمواطنيها تمويل شخصي مميز، وتعد الشركة السُّعُودية من الشركات التي تعمل على توفير التمويل الإسلامي، وتقوم بتوفير تمويلات للأفراد من الجنسين بالإضافة إلى توفير قروض خاصة بالأعمال للمنشآت والمؤسسات المختلفة داخل المملكة، وتحرص الشركة على تسهيل جميع الإجراءات المصرفية التي تخص الحصول على التمويل، ويمكن لجميع العملاء الحصول علي مبلغ مالي يحقق به كل شخص ما يرغب به من أحلام وأغراض شخصية.

أهم مميزات الحصول على تمويل شخصي:

تصل قيمة مبلغ التمويل المتفق عليه من قبل الشركة إلى 500 ألف ريال سعودي

يمكن لكل من الأشخاص السعوديين وغير السعوديين التقديم والحصول على التمويل

له هامش ربح تنافسي لمبالغ التمويل.

يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية.

ومن أهم المميزات أنه يمكن الحصول على التمويل دون موافقة الكفيل يصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

كما يمتاز تمويل الشركة حيث تسهّل الحصول على أي مبلغ تمويل دون شرط تحويل الراتب من جهة العمل.

ومن مزاياه أن يتم السداد المبكر لقيمة التمويل الذي يتم الحصول عليه.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويلات الشركة السُّعُودية للتمويل:

ضرورة تقديم كشف حساب بنكي عن مدّة 3 أشهر لآخر تعامل للشخص المتقدم.

كما يشترط للحصول على التمويل تقديم مفردات راتب من جهة العمل الذي يعمل بها سواء قطاع حكومي أو خاص.

ويشترط للحصول على التمويل أن يقوم بتسجيل طلب تمويل إلكترونيًا من خلال موقع الشركة الإلكتروني.

ويشترط للحصول على التمويل أن يقيم العميل داخل الأراضي السُّعُودية حتي يستطيع الحصول على التمويل.

كيفية استخدام حاسبة التمويل الإلكتروني:

يمكن لاي عميل ان يطلب قرض من الشركة السعودية للتمويل، ونظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين حول كيفية حساب التمويل، نوضح من خلال هذا المقال كيفية حساب التمويل قبل الحصول عليه، حيث سيتعرف إلى قيمة القسط الشهري والمبلغ المسموح له من الشركة بناءً على الراتب الذي سيحصل عليه، ويتم استخدام الحاسبة بالخطوات التالية: