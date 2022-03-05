كيفية طلب تعويض إزالة المناطق العشوائية المستندات وشروط دفع التعويضات

تعمل أمانة جدة على صرف تعويضات لمن تضرروا بسبب إزالة العشوائيات وقدموا أوراق ومستندات تثبت احقيتهم في التعويضات، حيث يبحث الكثير مما تضرروا بسبب ازالة المناطق العشوائيات عن كيفية التقديم والأوراق والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على التعويض ومن خلال مقالي سوف نوضح أهم الشروط والأوراق المطلوب تقديمها وكذلك نوضح كيفية تقديم الأوراق للحصول على التعويض، حيث تمّ الإعلان عن مجموعة من الشروط من أجل رفع دعوى خاصة للاستفادة من التعويض، ويمكن لكل المواطنين أن يقوموا بذلك من خلال “البوابة الإلكترونية لأمانة جدّة”، مع إرفاق أوراق تثبت الملكية للفرد، وتوفير كل الأوراق الضرورية من أجل الحصول على التعويض من حكومة السعودية.

كيفية تقديم طلب تعويض إزالة المناطق العشوائية:

ادخل على رابط منصة بوابة جدّة الإلكترونية.

ثم عليك برفع المستندات المطلوب تقديمها وكذلك الأوراق التي تثبت ملكيته للعقار.

يقوم الشخص المستفيد بالذهاب إلى المقر الرسمي للجنة وذلك بهدف تقديم الطلب الخاص بالتعويض

ضرورة إرفاق كافة المستندات المطلوبة عند اتقديم للتمكن من الحصول على التعويض

انتظر حتى يتم تشكيل لجنة بعد مراجعة الاوراق والمستندات المقدمة لاثبات احقية التعويضات وتشكل لجنة خاصة من أجل الحرص على فحص المستندات الخاصة بكل المتقدمين، وبعد ذلك سيتم تقييم نسبة الضرر الذي لحق بهم في أمانة جدة، إمارة مكة.

الاوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تعويض إزالة المناطق العشوائية:

يجب توفر عدة مستندات واهمها تقديم نسخة عن إثبات الملكية أو الوثيقة الرسمية.

من الضروري تقديم مستند يحمل تفاصيل موقع العقار بالإضافة إلى صورة جوية

بالإضافة إلى تقديم كافة المستندات التي كل البيانات التي تتعلق بالشخص المالك

كما يجب تقديم مستند صورة المبنى بالكامل مع فواتير الكهرباء.

الشروط الواجب توافرها لدفع تعويضات إزالة العشوائيات: