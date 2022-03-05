قرض لتمويل العمل الحر حتى 120 ألف ريال بدون فوائد من بنك التنمية الإجتماعية وكيفية الحصول على وثيقة العمل الحر

تقدم الكثير من البنوك بالمملكة أنواع عديدة من القروض التمويلية المختلفة للعمل على تحسين دخل المواطنين ومن أهم البنوك التي تقدم خدمات قروض تمويلية بنك التنمية الاجتماعية من أكثر البنوك التي تساعد المواطنين وتقدم لهم نظام تمويلي استهدف المواطنين ذوي الخبرة في مجالات مختلفة ويرغبون في زيادة دخلهم سواء الشهري أو الثانوي ويمكنهم من إدارة الأعمال الحرة بصفة شخصية، وأتاحت لهم تمويل لرفع جودة حياة المواطن السعودي، وتقدم قرض العمل الحر يبدأ ب 60 الف ريال بدون فوائد وحتى 120 ألف ريال للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية ولديهم حرفة أو مهارة متخصصة،ومن خلال مقالي نوضح الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض وأهم مزاياه وكيفية الحصول عليه،وهو فرصة تحسين وضع فئة الشمول المالي للأفراد، ويستفيد منه أصحاب الأنشطة التجارية الحرة وأصحاب المحلات، ويعمل التمويل على خفض نسبة البطالة.

اهم مزايا نظام تمويل العمل الحر:

يمتاز تمويل العمل الحر من بنك التنمية بالكثير من المزايا واهمها مايلي:

يصل قيمة التمويل الذي يمكن الحصول عليه بمجرد اتباع خطوات التقديم إلى حوالي 120 ألف ريال سعودي

يتميز تمويل بنك التنمية بإنه يتم السداد على مدار 40 شهر ويتم تحديد قيمة القسط الشهري حسب دخل الشخص المستفيد من التمويل

تم تحديد رسوم البنك لتصل إلى 4000 ريال سعودي على التعاقد.

يمكن إعفاء الشخص المتقدم من سداد القرض وفقاً للشروط وذلك في حالة الوفاه أو حالة العجز الكلى لقدر الله.

ومن اهم مزاياه ايضا توفير بوليصة تأمين للقرض تشمل السداد عن المقترض في الحالات السابق ذكرها.

الفئة المستهدفة من التمويل:

يستفيد من التمويل المواطنين والمواطنات.

ويستحق التمويل العاطلين عن العمل وبدون راتب.

إمكانية الاستفادة من التمويل من قبل الأشخاص غير المخدومين وذلك من خلال قنوات التمويل التقليدية.

الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل النقدي لبنك التنمية الإجتماعية:

يكون عمر الشخص المتقدم يبدأ من 18 عام حتى 65 عام ولا يتعدى ذلك.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مقيم داخل المملكة العربية السعودية من الأساس

ضرورة تقديم سجل خاص بالشخص المتقدم للحصول على التمويل من النقاط السوداء لدى البنك المركزي

تقديم كتاب أو وثيقة العمل الحر ويشترط أن تكون معتمدة من قبل الوزارة

من الضروري أن السجل الائتماني يكون مبلغ التعثر المالي له كحد أقصى 30 ألف ريال سعودي.

ويشترط للحصول على التمويل ان تكون مدة التمويل لاتتجاوز 5 سنوات.

كما يشترط للحصول على التمويل الالتزام بالشروط والأحكام للمنتج وسداد الرسوم الإدارية والأقساط في وقتها المحدد.

خطوات اصدار وثيقه العمل الحر: