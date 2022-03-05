اطلب وانتظر الموافقة تمويل نقدي للمتقاعدين والموظفين من مؤسسة التقاعد شروطه ومزاياه

تقدم مؤسسة التقاعد الكثير من خدماتها للمتقاعدين واصحاب المعاشات وكما توفر تمويلات مالية نقدية للمتقاعدين وموظفي الدولة وتمنح المؤسسة قروضا مختلفة لكل من ينطبق عليه شروط الحصول على تمويلات مؤسسة التقاعد كما سنوضحها بالمقال وكذلك نوضح اهم مزايا التمويلات من مؤسسة التقاعد وكيفية الحصول عليها وكذلك الاوراق والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على القرض المطلوب، وتوفر العديد من القروض ومنها قرض الرهن العقاري لمساعدة المتقاعدين على شراء منزل أو امتلاك عقار خاص ، حيث تعتبر مؤسسة التقاعد من أهم المؤسسات الموجودة بالمملكة العربية السعودية، حيث تتميز المؤسسة بإستقلال إداري ومالي وكما تقدم أيضا مؤسسة التقاعد قرض عقاري لمساعدة المتقاعدين، وذلك لشراء عقار خاص أو امتلاك مسكن.

الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل من مؤسسة التقاعد:

يكون عمر الشخص المستفيد 25 حتى 65 عام ولا يتجاوز ذلك.

من أهم الشروط أن يكون الشخص المتقدم متقاعد وموظفي وتكون مدة خدمة عمله في قطاع العام سنتين كحد أدنى.

يكون الدخل الشهري كحد أدنى 5 ألف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك

من الضروري أن يكون خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري.

ومن شروط الحصول على التمويل ألا توجد التزامات بنكية لدى المتقدم حتى يستطيع تسديد القسط الشهري للقرض.

الاوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد:

حيث يمكن للمتقاعد او الموظف التقدم للحصول على تمويل مؤسسة التقاعد بشرط تقديم بعض الاوراق والمستندات المطلوبة واستيفاء الشروط والاوراق التي يجب ارفاقها للحصول على التمويل كالتالي:

يجب على طالب القرض استكمال استمارة طلب الحصول على تمويل شخصي.

كما يجب على المستفيد من القرض إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية ، والتي يجب أن تكون سارية المفعول.

كما يجب على على طالب القرض اتخاذ قرارات كتابية تثبت أن هذا الشخص قد قام بتحويل راتبه إلى مؤسسة التأمين.

كيفية التواصل مع خدمة العملاء في مؤسسة التقاعد:

لاية استفسارات او طلب المساعدة من خدمة العملاء بمؤسسة التقاعد يجب الاتصال برقم موحد للعملاء للتواصل معهم بخصوص الشكاوى أو الاستفسارات في أي وقت. هذا الرقم هو رقم هاتف بنك FlexCall: 224800800.