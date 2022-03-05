حالة أهلية الضمان sbis.hrsd.gov.sa/#/login وتقديم الاعتراض على الأهلية بالخطوات من الأمور التي يبحث عنها المواطنين المسجلين بالضمان المطور، حيث يقوم المسجلين بالبحث عن كيفية الاستعلام عن حالة التأهيل وذلك للذين لم تصلهم رسالة الضمان على الهاتف النقال، بينما يكون الحاصلين على رسالة “غير مؤهل” تقديم الاعتراض.

حالة أهلية الضمان sbis.hrsd.gov.sa/#/login خطوات تسجيل غير المؤهل وتقديم الاعتراض

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الخدمات والتي يكون منها التسجيل والاستعلام عن الضمان الاجتماعي المؤهل، ويقوم البحث اليومي عن الضمان من التسجيل والتعرف على خطوات التأهيل وشروط الحصول على رواتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووصلت رسائل الضمان للمسجلين تفيد بالتأهيل أو عدم التأهيل.

رسائل الضمان المطور على الجوال

وصلت جميع رسائل المرحلة الثانية من الضمان المطور إلى المواطنين على الجوال، وتم تأهيل مستفيدي الضمان بالمرحلة الثانية للحصول على راتب الضمان والذي تم تسلم المعاش فيه في 3 مارس 2022 الموافق 30 رجب 1443، بينما وصلت رسائل غير مؤهل للبعض الآخر والذين يرغبوا في إعادة التقديم أو تقديم الاعتراض.

أسباب رسالة غير مؤهل الاعتراض على الأهلية عدم استكمال جميع الخانات الفارغة في تسجيل الضمان المطور.

أن يكون المواطن غير مستفيدي ولا تنطبق عليه شروط الاستحقاق.

عدم تسجيل جميع بيانات الدخل (المكتسب – غير المكتسب).

أن يكون لم يكمل بيانات التابعين له.

كما يكون سبب عدم التأهيل تغيير بالبيانات وعدم تسجيل البيانات الصحيحة.

يجب أن تتطابق البيانات مع بيانات المواطن على منصة أبشر.

يتم متابعة الطلب عبر رابط الاستعلام عن طلب الضمان . يجب في البداية قراءة كافة الشروط والالتزام بها. يكون في البداية قام بالتسجيل في رابط منصة الدعم والحماية. يبدا المواطن بالتسجيل في “ رابط تقديم الاعتراضات“، أو رابط اعتراض المطور الجديد. يقوم المستخدم باختيار ايقونة “بدء الخدمة”. يتم الدخول على خدمة الاعتراضات. يكون عليه تسجيل رقم الطلب بمنصة الدعم والحماية عند تقديم الاعتراض. يتم التسجيل والحصول على رقم طلب الاعتراض ثم الخروج.

وجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية لخدمة المواطنين: