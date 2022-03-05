نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة أهلية الضمان sbis.hrsd.gov.sa/#/login خطوات تسجيل غير المؤهل وتقديم الاعتراض في المقال التالي
حالة أهلية الضمان sbis.hrsd.gov.sa/#/login وتقديم الاعتراض على الأهلية بالخطوات من الأمور التي يبحث عنها المواطنين المسجلين بالضمان المطور، حيث يقوم المسجلين بالبحث عن كيفية الاستعلام عن حالة التأهيل وذلك للذين لم تصلهم رسالة الضمان على الهاتف النقال، بينما يكون الحاصلين على رسالة “غير مؤهل” تقديم الاعتراض.
حالة أهلية الضمان sbis.hrsd.gov.sa/#/login خطوات تسجيل غير المؤهل وتقديم الاعتراض
تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الخدمات والتي يكون منها التسجيل والاستعلام عن الضمان الاجتماعي المؤهل، ويقوم البحث اليومي عن الضمان من التسجيل والتعرف على خطوات التأهيل وشروط الحصول على رواتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووصلت رسائل الضمان للمسجلين تفيد بالتأهيل أو عدم التأهيل.
رسائل الضمان المطور على الجوال
وصلت جميع رسائل المرحلة الثانية من الضمان المطور إلى المواطنين على الجوال، وتم تأهيل مستفيدي الضمان بالمرحلة الثانية للحصول على راتب الضمان والذي تم تسلم المعاش فيه في 3 مارس 2022 الموافق 30 رجب 1443، بينما وصلت رسائل غير مؤهل للبعض الآخر والذين يرغبوا في إعادة التقديم أو تقديم الاعتراض.
|أسباب رسالة غير مؤهل
|الاعتراض على الأهلية
|
|
وجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية لخدمة المواطنين:
- رقم الهاتف المجاني 19911.
- إرسال رسالة إلكترونية عبر الرسائل البريدية علي رقم 11157
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ