اشتراطات ترخيص العمل في النقل التعليمي للمنشآت والافراد 1443 وكيفية الحصول على ترخيص النقل التعليمي للطلاب في العام الدراسي الجديد 2022 حيث يستوجب ذلك استخراج تصريح حافلات النقل التعليمي وهناك أيضا شروط الحافلات الصغيرة لنقل الطلاب حيث يسعي الكثير من أصحاب الحافلات ووسائل المواصلات التي تعمل في النقل التعليمي للحصول على تراخيص نقل الطلاب من قبل هيئة النقل العام والتي تخضع لعدد من الشروط والالتزامات الواجب ان تتوفر فى الحافلة وقائدها للسماح له بالعمل في النقل التعليمي للطلاب في المملكة سواء كان ترخيص النقل للأفراد او النقل للمنشآت.

ما هي اشتراطات تراخيص النقل التعليمي للطلاب

وفق ما أعلنت عنه الهيئة العامة للنقل والمنوط بها منح تراخيص النقل التعليمي للمنشآت والافراد وكانت الاشتراطات كالتالي:

أولا يجب ام يكون الحد الأدنى لمقاعد الحافلة سبع مقاعد فقط وبالنسبة للحد الأقصى لعدد مقاعد الحافلة تسعة مقاعد فقط.

كذلك بالنسبة للعمر الافتراضي للحافلة المراد الحصول على الترخيص لها لا يجب ان يزيد عن خمس سنوات بالإضافة الى احتساب تاريخ الصنع.

شروط تراخيص الحافلات الصغيرة النقل التعليمي

أولا بالنسبة للعمر الافتراضي للحافلة المراد الحصول على الترخيص لها لا يجب ان يزيد عن خمسة عشر عماً بالإضافة الى احتساب تاريخ الصنع.

أيضا بالنسبة للعمر الخاص بالحافلة الصغيرة يجب ان لا يتجاوز عشر سنوات من تاريخ التصنيع وتلك تعد الحد الأقصى للحصول على الترخيص.

كذلك يجب ان يقوم الشخص الذى يريد الحصول على الترخيص بالذهاب الى البوابة الخاصة بالنقل.

ثم يقوم بكتابة استمارة الترخيص.

وأيضا يجب ان يمتلك في منشأة النقل سجل تجاري للسائق.

الشروط الحصول على تراخيص النقل التعليمي للأفراد

شروط الافراد الذين يريدون الحصول على ترخيص النقل لطلاب المدارس والتى يجب ان تتوفر فيهم للموافقة على طلب الترخيص للسائف بمزاولة النشاط وهى: