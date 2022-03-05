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عمر شويل - جدة محشي الكرنب المصري الفلاحي بطعم وريحة زمان - ثقفني
محشي الكرنب الفلاحي، محشي الكرنب يعد من أكثر الأطباق الشعبية والرئيسية في المطابخ المصرية، التي يعشقها معظم الأشخاص، خاصة في ايام البرد القارص، لأنه يمد الجسم بالطاقة اللازمة، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل محشي الكرنب.
مقادير عمل محشي الكرنب:
- كيلو من أوراق الكرنب المقطعة إلى مربعات متوسطة الحجم.
- ٢ كأس كبير من الأرز.
- ١٣٠ جرام من البصل المفروم.
- خمس ملاعق كبيرة من الكزبرة الفريش المفرومة.
- ٥ ملاعق كبيرة من البقدونس الفريش المفروم.
- ٦٠ جرام من الشبت الفريش المفروم.
- ثلاث وحدات من الطماطم المفرومة.
- سبع ملاعق صغيرة من الصلصة الجاهزة.
- ١٥ جرام من الثوم المبشور.
- ملعقة من مسحوق مرق الدجاج.
- ستة جرام من الملح الناعم.
- ثلث ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقتان من الكمون الناعم.
- ١٠ ملاعق صغيرة عصير ليمون طازج.
- ملعقتان صغيرتان من السبع بهارات.
طريقة التحضير:
- قومي بغسل مقدار الأرز جيدا، حتى تتخلصي من جميع الشوائب العالقة به، ثم ضعيه في وعاء متوسط الحجم واغمريه بالماء، ثم اتركيه جانبا لمدة نصف ساعة.
- ضعي الأرز بعد تصفيته من الماء في وعاء متوسط الحجم، ثم ضيفي إليه الشبت، والبصل، والبقدونس، والكزبرة، والبهارات، والفلفل الأسود، والملح وامزجيهم بشكل جيد.
- ضعي وعاء حراري متوسط الحجم على نار مرتفعة، ثم ضعي به كمية مناسبة من الماء، ثم اتركيه حتى تصل المياه إلى درجة الغليان، ثم وزعي بها أوراق الكرنب، ثم اتركيها حتى يتم سلقها.
- قومي بتصفية أوراق الكرنب من الماء، ثم ضعيها في المصفاة، حتى تبرد تماما، ثم وزعي كمية صغيرة من خليط الأرز فوق أوراق الكرنب، ثم قومي بلفه.
- وزعي أوراق الكرنب الملفوفة في وعاء متوسط الحجم غير لاصقة بشكل دائري، ثم اتركيها جانبا.
- احضري وعاء حراري على درجة حرارة متوسطة، ثم ضيفي إليها ملعقة كبيرة من الثوم ومقدار البصل، ثم اتركيهم على نار متوسطة الحرارة، حتى يذبلوا.
- اسكبي باقي المكونات إلى خليط الثوم، ثم اتركيها على النار، حتى يصل الخليط إلى الغليان.
- وزعي خليط الثوم فوق سطح محشي الكرنب الملفوف، ثم اتركي المحشي على نار هادئة، ثم اسكبي فوقه عصير الليمون، ثم اغلقي غطاء الوعاء جيدا، ثم اتركيه لمدة ساعة إلا عشر دقائق، حتى ينضج محشي الكرنب، ويصبح جاهز للتناول.
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