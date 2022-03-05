محشي الكرنب المصري الفلاحي بطعم وريحة زمان

محشي الكرنب الفلاحي، محشي الكرنب يعد من أكثر الأطباق الشعبية والرئيسية في المطابخ المصرية، التي يعشقها معظم الأشخاص، خاصة في ايام البرد القارص، لأنه يمد الجسم بالطاقة اللازمة، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل محشي الكرنب.

مقادير عمل محشي الكرنب:

كيلو من أوراق الكرنب المقطعة إلى مربعات متوسطة الحجم.

٢ كأس كبير من الأرز.

١٣٠ جرام من البصل المفروم.

خمس ملاعق كبيرة من الكزبرة الفريش المفرومة.

٥ ملاعق كبيرة من البقدونس الفريش المفروم.

٦٠ جرام من الشبت الفريش المفروم.

ثلاث وحدات من الطماطم المفرومة.

سبع ملاعق صغيرة من الصلصة الجاهزة.

١٥ جرام من الثوم المبشور.

ملعقة من مسحوق مرق الدجاج.

ستة جرام من الملح الناعم.

ثلث ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان من الكمون الناعم.

١٠ ملاعق صغيرة عصير ليمون طازج.

ملعقتان صغيرتان من السبع بهارات.

طريقة التحضير: