كيفية الحصول على مبلغ 2000 ريال شهريا من برنامج حافز شروط استحقاق طاقات 1443 للشباب السعودي من برنامج حافز للبحث عن العمل وفق اشتراطات يجب ان تتوفر لدي المتقدم للتسجيل في حافز عبر بوابة طاقات ويهدف الى اعانة الشباب المتعطل عن العمل ويستوجب التسجيل في الموقع الالكتروني طاقات الرسمي للحصول على منحة شهرية قيمتها حتى يتم تأهيل الشخص وتوفير فرصة العمل التي تتناسب وفق مؤهلاته العلمية وتدريبه وقدرته البدنية ويتساءل الكثير عن كيفية التسجيل في حافز للباحثين عن العمل.

خطوات التسجيل في برنامج حافز للحصول على 2000 ريال شهريا

أولا يجب الدخول على رابط موقع طاقات taqat الرسمي.

ثم البدء في خطوات التسجيل والاشتراك عن طريق التسجيل عبر النفاذ الوطني الموحد.

أيضا يجب كتابة كلمة المرو البريد الالكتروني المسجل في حساب ابشر.

وبعد ذلك يصلك رسالة للدخول على الجوال الشخصي وتتضمن كملة المرور الخاصة بك فى ابشر للتأكيد.

وأيضا يجب تسجيل الدخول.

ثم استكمال البيانات المطلوبة لإتمام خطوات التسجيل في حافز طاقات.

وأخيرا الضغط على خيار ارسال للانتهاء من التسجيل في حافز عن طريق التسجيل في البوابة الوطنية لطاقات العمل للباحثين عن عمل 1443.

شروط الحصول على 2000 ريال شهريا من برنامج حافز