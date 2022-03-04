قرض 300 ألف ريال سعودي بدون كفيل ولا رسوم إدارية 0% ويناسب السعوديين والمقيمين

تمويل شخصي بدون ضمانات لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، ويقدم بنك الأهلي السعودي قرض شخصي سريع يصل قيمة إلي 300 ألف ريال سعودي كحد اقصي بشروط بسيطة إجراءات سهلة وليست معقدة، حيث يقدم بنك الأهلي الخدمات التمويلية الهامة جدا بالتقسيط علي خمس سنوات دون دفع رسوم إدارية لجميع المواطنين من اجل سداد ديونهم أو إنشاء مشروع خاص بهم وغيرها من الأمور الشخصية، ولذلك قدم بنك الأهلي السعودي تقديم خدمة التمويل الشخصي الميسر كأحد وسائل الدعم للمواطنين بدون كفيل وأيضا متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لذا نقدم لكم تمويل شخصي سريع بدون ضمانات ويقدمه بنك الأهلي السعودي.

شروط الحصول علي تمويل شخصي سريع من بنك الأهلي

يمكن الحصول علي تمويل مالي يصل إلي 300 ألف ريال سعودي ويناسب المواطنين السعوديين والمقيمين، حيث يقدم بنك الأهلي قروض شخصية بدون كفيل ولا رسوم إدارية وجهات التمويل المرخصة والمعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي، ويقدم البنك عروض متنوعة منها التمويل العقاري الذي من خلال شراء منزل أو بناء سكن، ولكن بشروط ميسرة الواجب توافرها عند طلب التمويل والشروط هي:

يجب أن يكون عمر العميل المتقدم 18 عام ولا يتجاوز عن 60 عام. والمقيم لا يقل عمر عن 22 عام. الراتب الشهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي للمتقدم السعودي، و4000 ريال سعودي للمتقدم المقيم بالمملكة. فترة العمل لا تقل عن شهر واحد للعاملين في القطاع الحكومي. لا تقل فترة العمل عن ثلاثة اشهر للعاملين في القطاع لخاص وأيضا المقيمين. التمويل متاح لجميع المواطنين يصل إلي 300 ألف ريال سعودي بالتقسيط علي 5 سنوات وبدون أي دفع رسوم إدارية.

كيفية التقديم علي تمويل شخصي من بنك الأهلي السعودي