نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي برقم السجل sbis hrsd 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي 1443 من الموضوعات التي يتساءل عنها الكثير من مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، حيث يرغب الكثير منهم في متابعة حسابه لمعرفة نتائج الأهلية والاستحقاق وكذلك موعد إيداع دعم برنامج مستفيدي الضمان في حسابتهم الخاصة، حيث يساعدهم هذا الدعم في تحسين مستواهم المعيشي وتحقيق الاستقرار المادي والاقتصادي والاجتماعي، بجانب حصولهم على برامج تدريبية من قبا نظام الضمان المطور تدربهم على بعض المهن وتوفر لهم عروض عمل مناسبة لهم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، وتسهيلاً على كافة المواطنين قامت الجهات المختصة بتوفير طريقة إلكترونية خاصة بخدمة استعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي 1443 فقط من خلال استخدام رقم السجل المدني.

استعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي 1443

تتمثل الطريقة الالكترونية للاستعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي 1443 في النقاط التالية:

أولاً قم بزيارة رابط الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان.

بعد ذلك قم بتسجيل بيانات الحساب في الخانات المخصصة لها وهي (رقم الضمان – رقم السجل).

ثم قم بإدخال رمز التحقق المرئي الظاهر في الصورة.

وأخيراً قم بالضغط على زر “عرض“.

سوف تظهر كافة البيانات والمعلومات وعمليات السحب وموعد صرف الدفعة الخاصة بحسابك.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع بعض الشروط والأحكام التي تؤدي بدورها في تحديد الفئات المستحقة للضمان وإبعاد الفئات التي لا يحق لها الحصول على الدعم، وتتمثل شروط نظام الضمان الجديد 1443 في الآتي:

أن يكون المتقدم/ة سعودي الجنسية، ومن المقيمين بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

ألا يزيد دخل الأسرة شهرياً عن الحد الأدنى لمعاش الضمان 1100 ريال سعودي للعائل و550 ريال للتابع الواحد.

تقديم ما يثبت عدم امتلاك المتقدم/ة لأي أصول عقارية أو أراض غالية الثمن.

ألا يكون المتقدم من المقيمين في أي من مراكز الايواء والحماية السعودية.

تقديم الأوراق والمستندات الخاصة بالراتب والحالة الاجتماعية والعمل وغيرها عند التقديم.

التقديم من خلال الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي الجديد.

تسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح تجنباً للاستبعاد.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين عن الطريقة الصحيحة للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد، لذلك سنعرض طريقة التسجيل في النقاط التالية:

أولاً قم بالولوج إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

بعد ذلك قم بإنشاء حساب جديد من خلال الضغط على زر “إنشاء حساب جديد”.

ثم قم بتسجيل البيانات المطلوبة وقم بتسجيل رمز التحقق، وانقر على زر “ تسجيل “.

“. بعد ذلك قم بالتسجيل في الموقع مرة أخرى من خلال رقم الهوية وكلمة المرور.

سيتم الانتقال إلى التبويب الخاص بتعبئة نموذج التقديم، قم بتعبئة البيانات الخاصة بكل مرحلة من المراحل الـ9 الواضحة أمامك.

بعد الانتهاء من تسجيل البيانات قم بالتعد بصحة البيانات المدخلة.

وأخيراً قم بالنقر على زر “تقديم“.

آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي 2022

يتم تحديد معاش الضمان الاجتماعي للأسرة من خلال جمع الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة، ومن ثم القيام بخصم 50% من قيمة المبلغ الدخل، ثم نقوم بإضافة الناتج إلى مبلغ الدخل الشهري الغير مكتسب أي الخاص بدعم حساب المواطن أو غيره، بعد ذلك نقوم بتحديد الحد الأدنى لمعاش الأسرة من خلال التعويض عن أفراد الأسرة بقيمة 1100 ريال للعائل وبقيمة 550 ريال للتابع، وأخيراً نقوم بمقارنة المجموع المكتسب من المعاش بمجموع الدخل الشهري للأسرة .

(مثال) احسب مبلغ معاش الضمان لأسرة ما في حالة إذا كان الدخل الذي تحصل علية الأسرة مكونة من عائل وزوجة و3 أبناء شهرياً سواء من وظيفة حكومية أو مشروع خاص هو 3000 ريال سعودي، وتحصل الأسرة من برنامج حساب المواطن على 1000 ريال سعودي شهرياً. نقوم بجمع الدخل الشهري للأسرة وهو 3000 ريال.

بعد ذلك نقوم بخصم نصف الدخل فيصبح 1500 ريال.

ثم نقوم بإضافة الدخل الغير مكتسب إلى نصف الدخل الرئيسي أي (1500 + 1000 = 2500).

بعد ذلك نكون بحساب دخل الضمان وفقاً لعدد الأسرة أي عدد العائل مضروباً في 1100 ريال + عدد التابعين مضروباً في 550 ريال) أي (1*1100 + 4*550 = 3300 ريال سعودي).

وأخيراً فإن الدخل الشهري للأسرة هو 2500 ريال و دخل الضمان وفقاً للحد الأدنى هو 3300 ريال.

فإن الحد الأعلى للراتب الذي يجب حصول الاسرة علية هي 3300 ريال سعودي.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول طريقة استعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي 1443، كما تعرفنا على شروط وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وعلاوة على ذلك تعرفنا على آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي 2022.