قانون العمل السعودي يوضح الحالات التي يستحق فيها العامل خصم من الراتب وعدد ساعات العمل

قانون العمل السعودي من احد اهم القوانين التي تم تطوير المواد الخاصة به في الآونة الأخيرة وذلك لتواكب مع كافة المستجدات في سوق العمل في المملكة العربية السعودية، كما أوضح القانون أيضا بنود إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته وتعويض إنهاء العقد والتي سبق وان تحدثنا عنها، حيث تعتبر المملكة من اكبر الدول العربية التي يتوفر فيها العديد من فرص العمل للعمالة الوافدة وبتالي تصبح المملكة واحدة من اكبر الاقتصادات العربية بمؤشر نمو مرتفع عن كل عام، وهذا يأتي بفضل توجهات سمو الملك سلمان بن عبد العزيز وأيضا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبفضل هذه التوجهات تم تطوير العديد من القوانين الحيوية في المملكة والتي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين والوافدين على حد سواء وأيضا لتنفيذ رؤية المملكة 2030 والتي تتسابق جميع الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية في جعل كافة قوانينها تتماشي مع رؤية المملكة والتي أصبحت هدف أساسي لدي الجميع يجب الوصول إليه في الفترة الزمنية المحددة.

الحالات التي يستحق فيها العامل خصم من الراتب

ووفق لما اكده وزارة الموارد البشرية السعودية أنصاحب العمل من الممكن ان يخصم جزء من راتب الموظف بدون موافقة كتابية من العامل وذلك في الحالات التالية:

يمكن لصاحب العمل خصم ما لا يزيد عن 10% من إجمالي الأجر في حالة الرغبة في استرداد قروض العامل من صاحب العمل. خصم الاشتراك الشهري للتأمينات الاجتماعية. خصم قيمة اشتراك العامل في كل من صندوق الادخار وقروض صندوق الادخار. ويتم خصم أيضا القسط الشهري عن المشروعات السكنية التي يقوم بناءها صاحب العمل لتمليكها للعمال. خصم قيمة الغرامة التي تقع على العامل نتيجة قيامه بمخالفة أو مقابل أتلاف شئ ما. وأيضا يتم الخصم في حالة إذا كان هناك قيمة دين على العامل على أن يكون ذلك بناءً على حكم قضائي بشرط ألا يكون الخصم أكثر من 1/4 المرتب أي بنسبة 25% من قيمة المرتب. في حال توقيف لعامل عن العمل من قبل إحدى الجهات المتخصصة في قضايا العمل، يجب على صاحب العمل أن يقوم قطع قيمة 50% من الراتب الشهري للعامل حتى يتم الفصل في القضية ويكون ذلك في مدة أقصاها 180 يوم لا أكثر، إذا تم أثبات براءة العامل يسترد ما تم خصمه من المرتب، وفي حالة أثبات أدانته لا يسترد أي من المبالغ المخصومة.

قانون العمل السعودي يوضح عدد ساعات العمل