 ما هو نظام الصلح في القصاص الجديد بالسعودية 2022

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عمر شويل - جدة بعد رغبة الكثيرين في معرفة ما هو نظام الصلح في القصاص الجديد بالسعودية، صرح مجلس الشورى برد صريح وواضح على أنه تمت الموافقة على مشروع القانون المتعلق بشأن الصلح في القصاص، وذلك بهدف ترتيب طريقة دفع مبلغ الصلح عن القصاص مع ترتيب جميع الإجراءات المتعلقة بشأن الصلح، لذلك سوف نتعرف اليوم عن تفاصيل هذا النظام وما تم التصريح به.

ما هو نظام الصلح في القصاص الجديد بالسعودية

أجابت الجهات المختصة داخل المملكة العربية السعودية عن سؤال الكثيرون حول ما هو نظام الصلح في القصاص الجديد بالسعودية، بأنه هو النظام المسؤول عن جمع مبلغ الصلح الناتج عن القصاص، حيث يقوم هذا النظام بتقدير التعويض المناسب للقصاص وترتيبه في حال حدوث جناية سواء كانت تلك الجناية قد قامت بالعمد أم بدون قصد في فعل ذلك.

حيث أنه قد تمت الموافقة على مشروع القانون وذلك حتى يتم تنظيم آلية الدفع لمبلغ الصلح وهذا حسب تقدير الجهات المتخصصة والتي تربطها علاقة والعمل على تنظيمها، كما أنه يتم من خلال ذلك المشروع القانون القيام بتحديد كافة الإجراءات المترتبة على الصلح بين جميع العوائل التي يحدث بينهم ثأر وربطها مع مختلف الجهات المعنية.

تفاصيل نظام الصلح في القصاص الجديد بالمملكة

صرح مجلس الشورى السعودي عن أن يوم الثلاثاء الموافق 02/03/2022م هو اليوم المحدد للموافقة على مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص، وهو المقترح الذي تم تقديمه معتمدًا على المادة 23 من نظام المجلس وهو المقرر فيه حق اقتراح مشروع نظام جديد أو القيام بتعديل نظام نافذ، وتم بعد ذلك عرضه على رئيس مجلس الشورى ثم بعده على رئيس المجلس رفع الاقتراح إلى الملك.

وبعد إقرار الجميع بالموافقة على هذا الاقتراح وذلك قد تم من خلال الاتصال المرئي لجلسة المجلس الثامن والعشرون وهذا للسنة الثانية من الدورة الثامنة، وقد تم انعقاد تلك الجلسة تحت رعاية مشعل السلمي نائب رئيس المجلس، وقد تم حصر عدد مواد مشروع النظام المقترح بأنه يصل لنحو 18 مادة والتي تم تقديمها من خلال ست أعضاء بالمجلس السعودي.