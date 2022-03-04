شروط استحقاق حافز وأسباب الاستبعاد من البرنامج

شروط استحقاق حافز التي وضعتها الوزارة للمستحقين العاطلين عن العمل مع تقديم فرص تتدرب للعمل تتوافق مع سوق العمل السعودي، قد يتعرض بعض المستخدمين ممن سجلوا مسبقاً في حافز للاستبعاد من البرنامج بسبب مخالفة البعض للإرشادات والتعليمات المُعلن بواسطة صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، ويمكن أن يتم إعادة تقديم طلب للانضمام لبرنامج حافز مرة أخرى بعد مرور عام كامل في حالة الإقصاء من خلال منصة طاقات، ويعتبر برنامج حافز من اهم البرنامج الموجودة في المملكة التي تتعلق بالعمل والفرص المتاحة للراغبين وفقا للشروط محددة، يستهدف البرنامج الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 60 سنة، ويضمن البرنامج خلال فترة الاستحقاق توفير حياة كريمة للمستفيدين وتدريبهم للحصول على فرص عمل مناسبة، يوفر البرنامج للمستفيدين برامج تدريبية لتأهيلهم على العمل في التخصصات التي يتطلبها سوق العمل.

شروط استحقاق حافز

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية ويقيم في المملكة العربية السعودية. أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 20 عام ولا يزيد عن 35 خلال وقت التقديم للبرنامج. يشترط أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن 10 شهور خلال 12 شهراً السابقين. يجب أن يكون المتقدم شخص قادر على العمل و ألا يكون المتقدم مقيم في أحد دور الرعاية الاجتماعية أو ما يماثلها. يشترط ألا يكون المتقدم موظف أو عامل في أحد قطاعات الأعمال العامة أو الخاصة. ألا يكون المتقدم مستحقاً للحصول على معاش تقاعدي. يشترط ألا يكون لدى المتقدم نشاط تجاري أي مشروع يدر عليه مالاً خاص به ويشترط ألا يكون لدى المتقدم دخل مالي ثابت. ي يشترط ألا يكون المتقدم مستحقاً للحصول على أي تعويض أو مخصص مالي ضد التعطل عن العمل من الدولة. أن يكون قد مر على الأقل 3 أشهر من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية أو الوظيفية .

أسباب الاستبعاد من حافز