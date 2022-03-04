نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق حافز وأسباب الاستبعاد من البرنامج في المقال التالي
شروط استحقاق حافز التي وضعتها الوزارة للمستحقين العاطلين عن العمل مع تقديم فرص تتدرب للعمل تتوافق مع سوق العمل السعودي، قد يتعرض بعض المستخدمين ممن سجلوا مسبقاً في حافز للاستبعاد من البرنامج بسبب مخالفة البعض للإرشادات والتعليمات المُعلن بواسطة صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، ويمكن أن يتم إعادة تقديم طلب للانضمام لبرنامج حافز مرة أخرى بعد مرور عام كامل في حالة الإقصاء من خلال منصة طاقات، ويعتبر برنامج حافز من اهم البرنامج الموجودة في المملكة التي تتعلق بالعمل والفرص المتاحة للراغبين وفقا للشروط محددة، يستهدف البرنامج الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 60 سنة، ويضمن البرنامج خلال فترة الاستحقاق توفير حياة كريمة للمستفيدين وتدريبهم للحصول على فرص عمل مناسبة، يوفر البرنامج للمستفيدين برامج تدريبية لتأهيلهم على العمل في التخصصات التي يتطلبها سوق العمل.
شروط استحقاق حافز
- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية ويقيم في المملكة العربية السعودية.
- أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 20 عام ولا يزيد عن 35 خلال وقت التقديم للبرنامج.
- يشترط أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن 10 شهور خلال 12 شهراً السابقين.
- يجب أن يكون المتقدم شخص قادر على العمل و ألا يكون المتقدم مقيم في أحد دور الرعاية الاجتماعية أو ما يماثلها.
- يشترط ألا يكون المتقدم موظف أو عامل في أحد قطاعات الأعمال العامة أو الخاصة.
- ألا يكون المتقدم مستحقاً للحصول على معاش تقاعدي.
- يشترط ألا يكون لدى المتقدم نشاط تجاري أي مشروع يدر عليه مالاً خاص به ويشترط ألا يكون لدى المتقدم دخل مالي ثابت. ي
- يشترط ألا يكون المتقدم مستحقاً للحصول على أي تعويض أو مخصص مالي ضد التعطل عن العمل من الدولة.
- أن يكون قد مر على الأقل 3 أشهر من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية أو الوظيفية .
أسباب الاستبعاد من حافز
- رفض المستخدم لثلاثة عروض من عروض العمل الملائمة التي يتم تقديمها إليه بواسطة صندوق تنمية الموارد البشرية.
- تخلف المستفيد عن الحضور في الموعد المحدد من قِبل برنامج حافز لإجراء مقابلات العمل دون وجود عذر مقبول.
- تكرار التخلف لأربعة مرات متتالية أو متفرقة خلال دراسة طلب المستفيد للتقدم إلى البرنامج.
- التخلف عن حضور الدورات التدريبية دون وجود عذر مقبول، أو عدم نجاح المستفيد في أي من هذه البرامج التدريبية.
- تخلف المستفيد عن الحضور إلى صندوق تنمية الموارد البشرية للحصول على خدمات التدريب أو التأهيل أو التوظيف.
- عدم دخول الملف الإلكتروني للمستفيد على شبكة الإنترنت بمعدل مرة واحدة خلال الأسبوع على الأقل.
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